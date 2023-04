Oslavte bláznivý apríl s JBL! Vybrané produkty pořídíte s až 30% slevou

Komerční sdělení: Pokud uvažujete nad pořízením nového reproduktoru či sluchátek, nyní máte vůbec nejlepší příležitost! JBL totiž ve vší parádě přichází s akcí Bláznivý apríl, kdy si můžete přijít na vybrané produkty s úžasnými slevami. To nejlepší na tom je, že si vybere doslova každý. Do akce totiž zamířily jak reproduktory, tak i populární sluchátka. Rozhodně je tedy z čeho vybírat. Celá akce navíc platí až do konce dubna. Pojďme si proto posvítit na ty nejzajímavější produkty, které jsou nyní k dostání podstatně levněji.

JBL Charge 5

Hledáte pořádný přenosný reproduktor, který vás bude doprovázet doslova na každém kroku? Pak pro vás máme skvělý tip. V takovém případně byste totiž rozhodně neměli přehlédnout legendární reproduktor JBL Charge 5, který vás potěší hned na několika frontách. Samozřejmě si zakládá na prvotřídním zvuku JBL Original Pro Sound a dlouhé výdrži baterie, jež na jedno nabití vydrží až 20 hodin. Zároveň dokáže fungovat i jako powerbanka. Pokud by vám například na telefonu docházela baterie, stačí jej připojit k reproduktoru a máte hotovo.

Kdyby vám náhodou výkon nestačil, nabízí se skvělá funkce PartyBoost, s jejíž pomocí můžete propojit klidně dva kompatibilní reproduktory a dopřát si tak dvojnásobnou dávku vaší oblíbené muziky. Jedná se tak o parádní model, doslova vždy připravený do akce. V tomto ohledu také stojí za zmínku možnost bezdrátově spárovat až 2 smartphony a střídat se tak v přehrávání. Celé to ještě uzavírá odolnost vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67.

JBL Charge 5 zakoupíte za 4590 Kč 3999 Kč zde

JBL Flip 6

Parádního zlevnění se dočkal i JBL Flip 6. Jedná se o další přenosný reproduktor z nabídky JBL s poměrně velkou popularitou. Té může vděčit svému kvalitnímu zvuku, o nějž se stará dvoupásmový systém reproduktorů. S kvalitou zvuku jde ruku v ruce i samotný design. Výrobce totiž vsází na kompaktní oválné tělo, díky čemuž můžete JBL Flip 6 hravě schovat například do tašky a vydat se vstříc dobrodružství. Nechybí ani funkce PartyBoost. Pokud tedy máte po ruce více reproduktorů s touto funkcí, můžete je snadno spárovat a vychutnat si parádní stereo zvuk.

Samozřejmostí je také ochrana vůči prachu a vodě dle stupně krytí IP67. Když k tomu ještě přidáme oblíbené eco-friendly balení a možnost kompletního ovládání reproduktoru prostřednictvím mobilní aplikace JBL Portable, získáte tak parádní kousek, který se postará o dlouhé hodiny zábavy. Na jedno nabití totiž vydrží hrát až 12 hodin.

JBL Flip 6 zakoupíte za 3590 Kč 2999 Kč zde

JBL PartyBox Encore

Co když přenosný reproduktor nestačí? Pak přichází na řadu JBL PartyBox Encore. Jak už samotný název napovídá, jedná se o ideálního parťáka na party a večírky, na kterých se postará o pořádnou nálož muziky. Zakládá si totiž na vysokém výkonu dosahujícím 100 W v kombinaci s kvalitním zvukem JBL Original Pro Sound. S takovou si můžete být jisti tím, že vás uslyší i sousedi. To navíc doplňuje i zabudovaná světelná show, která se dokáže synchronizovat s rytmem právě přehrávané hudby a parádně tak dokreslit atmosféru celé akce.

Ačkoliv se jedná o výkonný reproduktor, tak i přesto disponuje vlastní baterií, která navíc potěší až 10hodinovou výdrží na jedno nabití. Stejně tak se nezapomnělo ani na odolnost vůči vodě. Díky krytí IPX4 se tak JBL PartyBox Encore nezalekne postříkání, což z něj dělá ideálního společníka například k bazénu či na pláž. Součástí balení je také digitální bezdrátový mikrofon. Ten přijde náramně vhod v případě takzvaných karaoke večerů, kdy si s přáteli můžete karaoke uspořádat klidně u vás na zahradě. Za zmínku pak také stojí bohaté možnosti mobilní aplikace JBL PartyBox, možnost přehrávání z různých zdrojů (Bluetooth, USB klíč, nebo AUX kabel) či podpora funkce PartyBoost.

JBL PartyBox Encore zakoupíte za 8990 Kč 7499 Kč zde

JBL Vibe 300TWS

Jak už jsme zmínili v samotném úvodu, nezapomnělo se ani na sluchátka. Nyní si totiž můžete přijít na JBL Vibe 300TWS, velice oblíbená True Wireless sluchátka, která vynikají v poměru cena/výkon. Tento model vás totiž dokáže potěšit svými 12mm dynamickými měniči, které se starají o parádní zvuk JBL Deep Bass. S tím jde ruku v ruce i výdrž baterie dosahující až 26 hodin (6 hodin sluchátka + 20 hodin pouzdro). Určitě nesmíme zapomenout zmínit ani nesmírně pohodlné usazení v uších spolu s otevřeným designem či přítomnost mikrofonů pro případné hands-free hovory.

JBL Vibe 300TWS také podporují takzvané duální připravení a disponují možností dotykového ovládání. Stejně tak nechyní ani podpora hlasových asistentů, díky čemuž můžete mnoho záležitostí vyřešit přímo s pomocí sluchátek, aniž byste museli vytahovat váš telefon. Celé to pak parádně uzavírá odolnost vůči vodě dle stupně krytí IPX2. Pokud tedy hledáte skutečně kvalitní bezdrátová sluchátka, která vám za málo peněz nabídnou spoustu muziky, pak se JBL Vibe 300TWS jeví jako poměrně jasná volba.