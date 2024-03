Recenze JBL PartyBox STAGE 320: Mistr večírků ideální velikosti a nečekaných schopností

PartyBox STAGE 320 se jak velikostně, tak z hlediska výkonu ocitá někde uprostřed této řady produktů známého výrobce audio techniky JBL. Firma oproti předchozímu modelu 310 inovovala množství zakomponovaných technologií, včetně verze Bluetooth nebo podpory Auracast umožňující bezdrátové propojení s dalšími reproduktory. Nové podoby se dočkal také ovládací panel na horní straně, který je nyní ještě přehlednější a jeho prostřednictvím má uživatel přístup k většímu množství funkcí. Úvodem nelze opomenout také vyměnitelnou baterii, s níž padají časové limity, takže si svou akci užijete naplno a jak dlouho chcete, což ještě umocňuje aplikace JBL PartyBox, když v přehledném rozhraní poskytuje kontrolu nad nastavením světelné show, zvukovými efekty, ekvalizérem a dalšími schopnostmi zařízení. Díky dvojici mikrofonních vstupů, z nichž je druhý schopen pojmout také signál z kytary, nepřijdou zkrátka ani příznivci karaoke či jamování, přičemž provoz bez nutnosti přístupu k elektrické síti ocení také pouliční umělci.

Obsah balení a fyzické vlastnosti

Krabice s potiskem ze sójového inkoustu v sobě ukrývá samotný reproduktor v průběhu transportu zabezpečený chytře rozloženým polystyrénem, díky čemuž jej lze snadno vyklopit, aniž by hrozilo poškození, a u dna ještě malý box, kam výrobce umístil napájecí kabel s úhlovým konektorem o délce 2 m i dokumentaci. Stačí tedy balení otočit horní stranou k zemi, vysunout a tak z něj PartyBox vysvobodit. Zbývá zbavit se ochranných prvků a můžete se pustit do párování.

Fotogalerie JBL PartyBox STAGE 320 box front JBL PartyBox STAGE 320 box back JBL PartyBox STAGE 320 box side hand JBL PartyBox STAGE 320 box top open nife JBL PartyBox STAGE 320 box top open nife 2 JBL PartyBox STAGE 320 box open 1 JBL PartyBox STAGE 320 box open 2 JBL PartyBox STAGE 320 box accesories inside JBL PartyBox STAGE 320 accesories 1 JBL PartyBox STAGE 320 documentation Vstoupit do galerie

S rozměry 33,5 cm na šířku, 66,9 do výšky a 38,5 cm hloubky při hmotnosti 16,5 kg je přemisťování dle potřeby bezproblémové, čemuž napomáhá také praktické vysouvací madlo a dvojice koleček, se svým parťákem nejen na večírky tak můžete nakládat podobně jako s kufrem na dovolenou.

Fotogalerie #2 JBL PartyBox STAGE 320 front JBL PartyBox STAGE 320 side JBL PartyBox STAGE 320 back JBL PartyBox STAGE 320 handgrip 1 JBL PartyBox STAGE 320 handgrip 2 JBL PartyBox STAGE 320 handgrip 3 JBL PartyBox STAGE 320 second handgrip Vstoupit do galerie

Většina ovládacích prvků je umístěna klasicky na horní straně, přičemž zde nechybí užitečná 1,5 cm hluboká drážka pro telefon či tablet, jež nebude širší než 17 a tlustší než 1 cm, zatímco vzadu šikovná krytka chrání konektorovou výbavu zahrnující dva 6,3mm Jacky s nastavitelnou citlivostí a v případě druhého z nich také s přepínačem vybuzení pro připojení kytary, AUX stereo 3,5mm vstup a USB-A, které dokáže dodat „šťávu“ vašemu smartphonu a svítí na něj malá LED dioda, ale jeho prostřednictvím můžete také přehrávat obsah v podporovaných formátech. Nejníže se v této sekci nabízí možnost řetězení skrze vstup a výstup na 3,5mm konektorech. Zhruba uprostřed zadní strany PartyBoxu se nachází lůžko pro vyjímatelnou baterii a dole opět uzavíratelný přístup k napájení.

Fotogalerie #3 JBL PartyBox STAGE 320 top control detail 2 JBL PartyBox STAGE 320 top, iPhone JBL PartyBox STAGE 320 guitar gain level hand JBL PartyBox STAGE 320 battery slot open 1 JBL PartyBox STAGE 320 battery slot open 2 JBL PartyBox STAGE 320 battery detail hand JBL PartyBox STAGE 320 230V in Vstoupit do galerie

Boky s vrásněním a symbolem vykřičníku působí efektně, ovšem vizuálně nejpoutavější je přední strana, kde pod mřížkou s logem „!JBL“ výjimečný zvukový zážitek poskytuje dvojice basových a dva výškové reproduktory doplněné LED osvětlením lemujícím oba woofery, spolu s osmi body napravo a nalevo od nich a pruhem zářícím nahoře i dole. Vespod pod kruhovou záslepkou je pak skryto hnízdo pro umístění na reprostojan.

Fotogalerie #4 JBL PartyBox STAGE 320 TV side JBL PartyBox STAGE 320 front LEd stripe JBL PartyBox STAGE 320 bottom 1 JBL PartyBox STAGE 320 bottom cover 2 JBL PartyBox STAGE 320 bottom cover 1 JBL PartyBox STAGE 320 bottom open detail Vstoupit do galerie

Z materiálů převažuje odolný recyklovaný plast, čímž výrobce kromě balení podtrhuje svou snahu o ekologicky šetrnou produkci. Přes novinky v celkovém designu se barevná kombinace černé s oranžovými elementy drží zavedené podoby, kterou tak poukazuje na tradici značky.

Ovládání

Jak již bylo řečeno, s převážnou částí prostředků k ovládání se setkáte na horní straně a jejich výčet čítá vypínač, led indikátor stavu a oddíl s přístupem k Bluetooth párování, bezdrátovému propojení s dalšími reproduktory a posílení spodních frekvencí Bass Boost. Nejnápadnější jsou pak dva velké otočné enkodéry s tlačítky uprostřed, z nichž první (zleva) slouží pro volbu typu a zapnutí či vypnutí světelné show, zatímco druhým zvýšíte nebo snížíte hlasitost a jedním stisknutím spustíte, případně pozastavíte přehrávání, dvěma přeskočíte o skladbu vpřed a třemi vzad.

Uprostřed panelu na sebe upozorní 3 barevně podsvícené prvky, s nimiž výjimečné okamžiky s přáteli ve společnosti PartyBoxu STAGE 320 můžete obohatit nejrůznějšími zvukovými vzorky od výzvy typu „Let’s Party“ přes krátké úryvky melodií či tleskání až po scratchování, jejich další varianty jim lze pak přiřadit v aplikaci.

Fotogalerie #5 JBL PartyBox STAGE 320 top control detail 1 JBL PartyBox STAGE 320 top controls battery led JBL PartyBox STAGE 320 top detail mic AKG JBL PartyBox STAGE 320 top mic control detail Vstoupit do galerie

Čtyři nad nimi umístěné otočné kontroléry se skrze hlasitost, basy, výšky a echo zaměřují na úpravu mikrofonního signálu. Všechny důležité parametry tak při zpěvu či komentování máte neustále viditelně po ruce, což značně usnadňuje práci.

Aplikace JBL PartyBox

Aplikace JBL PartyBox je dostupná pro obě mobilní platformy, z jejího přínosu tedy mohou těžit jak majitelé iPhonů a iPadů, tak vlastníci zařízení se systémem Android. Vzhledem k množství přehledně uspořádaných funkcí, které jsou uživatelům k dispozici, se rozhodně vyplatí ji prozkoumat. Po stažení a následném spuštění softwaru budete vyzvání k odsouhlasení podmínek používání, po kterém již započne automatické vyhledávání dostupného hardwaru, případně můžete přikročit k ručnímu přidání z nabízeného seznamu. Pro úspěšné propojení je třeba mít aktivované Bluetooth a spárovat reproduktor nejprve v nastavení telefonu.

Fotogalerie #6 JBL PartyBox app screen 1 JBL PartyBox app screen 2 JBL PartyBox app screen 3 JBL PartyBox app screen 4 JBL PartyBox app screen 5 JBL PartyBox app screen 6 JBL PartyBox app screen 7 JBL PartyBox app screen 8 JBL PartyBox app screen 9 Vstoupit do galerie

Poté už vám aplikace krátce v několika slidech představí schopnosti PartyBoxu a zobrazí velmi intuitivní rozhraní, v rámci kterého lze ovlivnit již jmenovaná a některá další nastavení, včetně frekvenčního přizpůsobení pomocí pětipásmového ekvalizéru, práce s nástroji jako repeater, gate, echo a další nebo bezdrátového propojení s dalšími reproduktory. Pakliže budete používat mikrofon, nic nebrání tímto způsobem také u něj měnit úroveň basů, výšek i aplikovaného efektu. Pod záložkou Produkt Settings je možné vypnout uvítací zvuky nebo třeba produkt přejmenovat, což oceníte zejména za těch okolností, kdy v rámci jedné domácnosti provozujete více kusů.

Fotogalerie #7 JBL PartyBox app screen 10 JBL PartyBox app screen 11 JBL PartyBox app screen 12 JBL PartyBox app screen 13 JBL PartyBox app screen 14 JBL PartyBox app screen 15 JBL PartyBox app screen 16 JBL PartyBox app screen 17 JBL PartyBox app screen 19 JBL PartyBox app screen 20 JBL PartyBox app screen 21 JBL PartyBox app screen 22 JBL PartyBox app screen 23 JBL PartyBox app screen 24 JBL PartyBox app screen 25 Vstoupit do galerie

Klíčové technické údaje

Ten, kdo se rozhodne pro JBL PartyBox STAGE 320 s ním získá poctivých 240 W RMS výkonu za přispění dvou 6,5″ wooferů a dvou 1″ tweeterů kupolovitého tvaru, může počítat s frekvenčním rozsahem, který se podle výrobce pohybuje v rozmezí 40 Hz až 20 kHz (-6dB), a kapacitou baterie 9 444 mAh, což posluchači poskytne až 18 hodin provozu v závislosti na zatížení, přičemž plné úrovně nabití lze, pakliže je reproduktor zrovna vypnutý, dosáhnout za 3 hodiny. Zároveň bude majiteli k dispozici Bluetooth verze 5.4 s profily A2DP V1.4, AVRCP V1.6 a podpora audio souborů typu mp3, wav, wma i bezztrátových flac z USB úložiště naformátovaného na FAT16 nebo FAT32. S odolností IPX4 se není třeba obávat postříkání, takže ani mírný deštík nebo důsledky šplouchnutí u bazénu reproduktoru neublíží.

Osobní dojmy a hodnocení

Za jednu z největších předností PartyBoxu STAGE 320 považuji jeho značnou univerzálnost, která tak dovoluje s ohledem na jeho takřka ideální rozměry, rozumnou hmotnost, nezávislost na elektrické síti a nadprůměrný výkon využít jej při široké škále příležitostí. Reproduktor tedy skvěle zapadne do scénáře nejrůznějších sportovních i tanečních akcí, ovšem jeho schopnosti ocení také třeba organizátoři dětských táborů nebo firemních eventů, stejně jako učitelé při pořádání besídek či akademií. Zároveň se dokáže skvěle zabydlet i v domácnosti pro rytmem nabitá setkání s přáteli nebo jako společník při grilování na zahradě, po kterém si s ním bez problémů vychutnáte pohodový večer s oblíbenými hrdiny seriálu nebo si poslechnete některý ze svých playlistů nad šálkem kávy nebo sklenkou něčeho opravdu dobrého. Zmíněná skutečnost, že lze zařízení provozovat i bez přístupu k zásuvce, hraje do karet buskingu, kdy umělec na ulici svůj zpěv doprovodí kytarou a nic mu nebrání, aby své vystoupení obohatil podkladem z USB nebo třeba smyčkami z telefonu. Skvělým krokem je ze strany JBL také zakomponování vyměnitelné baterie, jejíž vyjmutí je jednoduché a rychlé.

Pokud jde o chování, rozhodně se člověk nemusí bát otočit hlasitost až úplně doprava, kdy se zkreslení projevuje jen minimálně a poslechově je takřka neznatelné. To, že JBL dokáže nabídnout opravdu pevné basy, a to i v případě menších průměrů měničů, je známá věc, ve výchozím nastavení zvukový projev však zbytečně nestaví do pozadí středové frekvence, díky čemuž působí velmi světle a nepostrádá detaily. Za pomoci ekvalizéru v aplikaci JBL PartyBox, která sice nenabízí češtinu, ale je vizuálně natolik přehledná, že to v podstatě ničemu nevadí, si každý snadno doladí přednes podle svých preferencí. Za využití tónového generátoru se u nejnižších frekvencí reproduktor začíná ozývat už od 30 Hz a nad 33 Hz už je to vskutku citelné, což na opačném konci spektra platí zhruba do 18 kHz.

Stabilita spojení přes Bluetooth je vynikající. S mým iPhonem jsem uvnitř nezaznamenal ztrátu ani přes patro, dveře a další překážky. Dokonce i když jsem vyšel ven před dům, k přerušení nedošlo. Pro otestování v otevřeném prostoru jsem se vydal ven a překvapivě i ve vzdálenosti okolo 50 m playback pokračoval bez jakýchkoli potíží.

Fotogalerie #8 JBL PartyBox STAGE 320 trunk outside 1 JBL PartyBox STAGE 320 trunk outside 5 JBL PartyBox STAGE 320 trunk outside 2 JBL PartyBox STAGE 320 trunk outside 3 JBL PartyBox STAGE 320 trunk outside 4 JBL PartyBox STAGE 320 trunk outside detail 1 JBL PartyBox STAGE 320 outiside 1 JBL PartyBox STAGE 320 outside 2 Vstoupit do galerie

Přehrávání skladeb z USB, jež se automaticky a velmi rychle spustí po zasunutí média, bylo bezproblémové. Uvítal jsem také skutečnost, že se v aplikaci zobrazuje název aktuální skladby spolu se základními prvky pro pozastavení i posun vpřed a vzad. Téměř vše je tak možné řešit na dálku, což považuji za velmi příjemné.

Neodpustil jsem si vyzkoušet PartyBox také s některými hudebními nástroji, které mi doma visí na zdi, i v kombinaci s dynamickým mikrofonem. Skvělé je, že si vstup 2 poradí i s pasivními snímači, nehrozí tedy, že by se vám elektrickou kytaru nepodařilo dostatečně vybudit, pročež s aktivní variantou určitě problém nenastane. Při zpěvu či mluveném slovu jsou korekce efektivní, takže ve snaze o srozumitelnost není třeba obětovat hutné podání basové složky, přičemž „echo“ efekt, který typově patří spíš mezi hally, je velmi univerzální a co do intenzity ovlivnitelný buď přímo na zařízení nebo opět z aplikace JBL PartyBox.

Fotogalerie #9 JBL PartyBox STAGE 320 detail front guitars JBL PartyBox STAGE 320 guitar input detail JBL PartyBox STAGE 320 guitar front detail 2 JBL PartyBox STAGE 320 guitar front detail hand Vstoupit do galerie

Doba nabíjení 3 hodiny (je-li reproduktor vypnutý) se mi jeví jako reálná, neboť se mi za poslechu bluesového playlistu a se stabilně zapnutým LED osvětlením podařilo z 10 % dosáhnout maxima za 3 hodiny 19 minut.

Cena

JBL PartyBox STAGE 320 aktuálně pořídíte za 15 390 Kč, což se vzhledem k technickým parametrům a tradičně nadprůměrnému zvuku spojenému s touto značkou jeví jako rozumné. S ohledem na výkon v poměrně kompaktním balení s ním získáte parťáka, který se s vámi vydá kamkoli a vykouzlí příjemnou atmosféru nejen na společenských akcích.

Kam zapadne nejlépe

Pokud si nejste jistí, pro jak velkou skupinu lidí, případně jak velký prostor, se PartyBox hodí, můžete si pomoci následující užitečnou tabulkou výrobce, která vás přehledně navede k tomu, který z modelů bude s ohledem na vaše požadavky ten ideální. Jak již zaznělo úvodem, model, na který jsme se tentokrát zaměřili, se nachází uprostřed a soustřeďuje tak v sobě většinu výhod.

Slevový kód

Pokud vás JBL PartyBox STAGE 320 zaujal, mám pro vás skvělou zprávu. U JBL se mi totiž podařilo dohodnout slevový kód, díky kterému ušetří 5 z vás při nákupu příjemných 10 %. Stačí, když do pole pro slevový kód zadáte STAGE320LSA10 a cena bude automaticky snížena.

JBL PartyBox STAGE 320 můžete zakoupit zde