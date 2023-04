Dlouho očekávaná filmová novinka Ridleyho Scotta zamíří z pláten kin na  TV+

Společnost Apple v průběhu minulého měsíce oznámila, že hodlá investovat až jednu miliardu dolarů ročně do produkce originálních filmů, určených pro širokou distribuci v kinech, a že má v plánu také spolupracovat s filmovými studii.

Prvním filmem, který vzešel z jedné ze zmiňovaných dohod, je Napoleon z režisérské dílny Ridleyho Scotta. Divize Apple Original Films tento tdýen oznámila, že snímek Napoleon bude uveden do kin po celém světě 22. listopadu tohoto roku, a později zamíří do programové nabídky streamovací služby  TV+. Datum premiéry Napoleona na  TV+ nicméně zatím není stanoveno.

Titulní roli ve snímku Napoleon ztvární Joaquin Phoenix, jeho manželku Josefínu hraje Vansessa Kirby. Film vzniká ve spolupráci Applu se společností Sony Pictures Entertainment. Autorem scénáře je David Scarpa. V letošním roce by měl do kin zamířit ještě film Martina Scorseseho Killers of the Flower Moon, jeho premiéra je naplánovaná říjen letošního roku, film vznikal původně pod křídly společnosti Paramount, než jej Apple odkoupil za 200 milionů dolarů. Společnost Apple má s obsahem své streamovací služby stále ještě poměrně odvážné plány, a to i navzdory tomu, že se podle všeho potýká s odlivem předplatitelů. Může za to nejen rostoucí konkurence, ale také to, že společnost Apple v nedávné době zdražila některé ze svých služeb.