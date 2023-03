Apple TV+ pomalu umírá, počet předplatitelů je čím dál menší

Svůj podíl na trhu Apple TV+ dobývala od svého spuštění v roce 2019 pomalu, ale s rozšiřováním její nabídky měl stoupající tendenci. Při tom i obří platformy jako Netflix v současné době předplatitele ztrácejí často na úkor menších streamovacích služeb. Nejnovější výzkum společnosti JustWatch však nyní ukazuje, že podíl Apple TV+ na globálním trhu se loni zmenšil a v přírůstku zákazníků ji předběhl její konkurent Paramount+, jehož česká varianta byla spuštěna 14. února 2023 pod názvem SkyShowtime.

Z dat výzkumu JustWatch vyplývá, že Apple TV+ měla vrchol v počtu předplatitelů kolem března 2022. V té době Apple Original uvedl WeCrashed a Pachinko. V následujících měsících však platformu předběhl Paramount+, který rok 2022 ukončil se 7% podílem na celosvětovém trhu streamování. Knihovna Paramout, v Česku jako SkyShowtime, se může pochlubit obsahem od Paramount Pictures, Universal, Peacock a přidružených jako je Nickelodeon, Sky, Showtime či Dreamworks a dalších. Apple TV+ na druhé straně poskytuje pouze originální pořady, filmy a dokumenty společnosti Apple.

Na základě předchozího výzkumu JustWatch s údaji ze srpna 2022 klesl podíl Apple TV+ na globálním trhu ze 6 na 5 %. Stejný výzkum přiznal HBO Max 7% podíl na trhu, i když aktuálně platforma představuje 9 % podílu. Netflix je sice stále na vrcholu, ale postupně nadále ztrácí. Jedna věc, kterou je třeba mít na paměti, je, že pokles podílu na trhu nemusí nutně znamenat, že platforma ztratila předplatitele. Pokud platformy rostou rychleji než jiné, získají větší podíl na trhu, i když ostatní předplatitele neztrácejí. Data ovšem ukazují, že Apple TV+ stále čelí výzvám a má před sebou dlouhou cestu, aby mohla představovat skutečnou konkurenci pro populárnější platformy, jako je například Disney+.

Apple TV+ byla spuštěna s poměrně skromným katalogem originálních filmů a pořadů. Od té doby se značně rozrostl, ale stále se nemůže, co do rozsahu, rovnat takovým hráčům, jako je Amazon Prime Video a Netflix, protože obě nabízejí originální ale i licencovaný obsah. V současné době stojí předplatné Apple TV+ v USA 6,99 dolarů měsíčně. U nás si ji lze předplatit za 199 Kč, ovšem služba je také zahrnuta do balíčku Apple One, která kromě AppleTV+ nabídne také Apple Music, Arcade a rozšířené uložiště iCloudu. Individuální tarif stojí 339 Kč a rodinný 449 Kč měsíčně.