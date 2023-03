Živé přenosy nejlepšího basketbalu světa na Apple TV+ jsou stále ve hře

Není tomu tak dlouho, co začala fanouškovským světem Applu kolovat zpráva o tom, že kalifornský gigant přemýšlí nad koupí práv na vysílání nejlepší basketbalové ligy světa, americké NBA. Po více než měsíci od zveřejnění první zpráv však nemá Apple podle zdrojů portálu The Information stále jasno v tom, zda nabídku na odkup práv učiní či nikoliv. Ve hře jsou totiž dle všeho obří peníze.

Licenci na vysílání NBA drží dlouhodobě společnosti ESPN a Warner Bros. Discovery, které by zřejmě i nadále rády živé přenosy zápasů vysílaly. Háček je však v tom, že NBA chce podle dostupných informací až ztrojnásobit své příjmy z vysílacích práv a to konkrétně tak, že vytváří novou možnost ve formě internetového streamingu, kterým by doplnilo současné možnosti televizního vysílání. A právě streaming by rádo prodalo coby součást televizních práv, respektive pak jejich rozšíření, což se ale ESPN ani Warner Bros. Discovery podle dostupných informací nelíbí. Obě společnosti měly totiž v plánu výdaje za sport spíše snižovat nežli zvyšovat, v čemž jim však nyní NBA udělalo čáru přes rozpočet.

Právě tyto „čachry“ s právy otevírají cestu bohatým technologickým společnostem k získání možnosti vysílat jeden z nejsledovanějších sportů na světě, takže se absolutně nelze divit tomu, že se kolem práv začal „motat“ i Apple. Kromě něj mají nicméně o práva zájem i Google skrze vysílání na YouTube a Amazon pro svou službu Prime. Google s Amazonem mají pak v tuto chvíli s NBA již aktivně jednat ohledně jejich velkého zájmu, avšak jednání jsou dle všeho stále relativně pomalá, protože i samotné NBA čeká na to, s čím přijde Apple. Ten totiž v poslední době projevil podle dostupných informací zájem o celou řadu práv na vysílání sportovních přenosů a NBA by tedy do jeho konceptu pro rozšíření Apple TV+ velmi pravděpodobně zapadalo dokonale. Jak se celá situace vyvrbí ale ukáže nakonec až čas.