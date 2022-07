Apple chce koupit vysílací práva na fotbalovou Ligu mistrů

Snaha Applu zatraktivnit jeho streamovací službu Apple TV+ začíná nabírat na obrátkách a to velmi zajímavým způsobem. Zdá se totiž, že by se rád kalifornský gigant pustil do vysílání sportovních akcí a to ve velkém stylu. Podle dostupných informací má totiž v současnosti usilovat o koupi vysílacích práv pro NFL a co je pro tuzemské fanoušky sportu možná ještě zajímavější, dokonce i o práva na vysílání fotbalové Ligy mistrů.

Zatímco koupě práv na NFL by měla být pro Apple již víceméně hotovou věcí, vyjednávání koupě práv pro Ligu mistrů je zatím v plenkách, byť je třeba jedním dechem dodat, že zájem z jeho strany má být skutečně velký, jelikož si je vědom toho, že by tímto špičkovým fotbalem dokázal zaujmout velké množství diváků zejména v Evropě. Jediný háček tkví v ceně, která je dost vysoká – konkrétně mezi 2 až 2,5 miliardami dolarů za rok.

Jelikož je zatím vše v rovině vyjednávání, je předčasné jakkoliv předpovídat to, kdy by mohla být Liga mistrů na Apple TV+ k dispozici a potažmo i to, zda by byla dostupná i u nás. Pravdou je však to, že právě pro Evropu by ve výsledku mělo její vysílání největší smysl, jelikož právě evropské velkokluby v ní zápolí o nejvyšší příčky. S ohledem na tuto skutečnost je proto vysílání i na našem území v rámci Apple TV+ poměrně pravděpodobné. Nechme se však v tomto směru skutečně raději překvapit, z transakce totiž může stále sejít.