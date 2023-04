Louis Vuitton představil nová sluchátka. Stojí 34 tisíc, mají dvě pouzdra a ladí s outfitem

Louis Vuitton představil sluchátka, kterými jak sám módní dům tvrdí, vstupuje do zcela nové éry nejmodernějšího a exkluzivního true wireless zvuku. Sluchátka nesou název Louis Vuitton Horizon Light Up a nutno uznat, že skutečně přichází s něčím originálním a zajímavým. Sluchátka mají nabíjecí pouzdro inspirované siluetou hodinek Tambour Horizon Light Up, na kterém je vyobrazen monogram. K dispozici jsou v řadě barev tak, aby je mohly nosit jak ženy, tak muži a aby je bylo možné sladit se zbytkem outfitu.

Každé sluchátko váží 8,2 gramů, pouzdro pak 119 gramů. Pouzdro samotné se pak nabíjí buď pomocí USB-C nebo pomocí indukčního nabíjení. Monogramy obklopující pouzdro pak signalizují pomocí LED svícení úroveň nabití a to pro každé sluchátko zvlášť stejně jako pro celé pouzdro. Sluchátka dokáží fungovat na jedno nabití až 12 hodin s tím, že pouzdro dokáže každé slucátko nabít na dalších 16 hodin. Bez nutnosti nabíjet pouzdro tak máte zjištěno celkem 28 hodin poslechu. Baterie sluchátek se nabije na 100 % za 40 minut s tím, že 50 % se nabije za 15 minut. Sluchátka mají voděodolnost IPX5 a k smartphonu je připojíte pomocí rozhraní BLuetooth 5.2. Nechybí věci jako je technologie MEMS, redukce šumu pro hovory, protože sluchátka mají samozřejmě 2 digitální a jeden analogový mikrofon. Nechybí ani senzor přiblížení k uchu, díky kterému se přehrávání spustí nebo zastaví.

Zajímavé je také to, že k sluchátkům kromě nabíjecího pouzdra, koženého pouzdra na nabíjecí pouzdro, USB-C kabelu a množství redukcí na náúšníky, dostanete také další pouzdro. To sice nelsouží k nabíjení, ale ke skladování sluchátek a jedná se v podstatě o další možnost, jak mít sluchátka například v tašce nebo někde na opasku v momentě, kdy je chcete mít s sebou, ale klasické pouzdro by zabíralo místo. Jedná se tak o stylový módní doplněk a upřímně řečeno na to, kolik věcí od LV dostanete, není cena 34 000 Kč pokud sluchátka hrají skutečně excelentně, až tak mimo mísu.