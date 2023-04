Březen na Apple Music – Návrat Depeche Mode, experimentnátorka Miley Cyrus i rozpačití U2

První deska pod novým labelem, nová životní kapitola, nová chuť do práce. Miley Cyrus ze sebe na Endless Summer Vacation definitivně setřásá cejch dětské hvězdičky a středněproudé spotřební zpěvačky a představuje se jako suverénní autorka. Už na předchozích deskách trochu experimentovala, ale teprve teď to zní jako solidní muzika. Endless Summer Vacation je velmi kvalitní pop, který se nebojí nebrat ohled na líbivost, míchají se tu žánry i skladatelské postupy, je cítit větší tvůrčí svoboda. A je to konceptuální album o dvou tvářích Los Angeles, což zní možná zvláštně, ale nakonec to klaplo a jako celek to funguje.

Sleaford Mods – UK Grim

Britští Sleaford Mods dokazují, že na muziku není nikdy pozdě. Vždyť úspěchu a až kultovního statusu se dočkali v době, kdy začínají pomalu šedivět. Svůj věk a dlouholeté pozorovatelské schopnosti přetavili skvěle do hudby. Jsou to elektroničtí pankáči nasupeně (mírně řečeno) posílající do háje kdekoho od politiků přes tupé extremisty po hamižné korporáty. Je to politika, ale zároveň to není póza. Tady se nevymezují žádní zajištění mileniálové, ale dva Angličani na prahu padesátky, kteří už zažili kde co a chtějí to vykřičet do světa. UK Grim je v pořadí dvanáctá deska Sleaford Mods, což je až neuvěřitelná kadence, ale pořád to funguje a pořád mají co říct.

