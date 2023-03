Únor na Apple Music – Neúnavní Gorillaz, megaloman John Frusciante a retro Paramore

Paramore – This Is Why Na Paramore je třeba ocenit, že každá jejich deska je jiná. Jak zvukem, tak atmosférou. Z prvních singlů bylo cítit, že novinka This Is Why bude retro. Hodně retro. Pilotní singl nás přenesl až do éry psychedelických sedmdesátek a v podobném duchu nostalgických výletů proběhne i zbytek desky. Nejde ovšem o retro jako polohu, k čemuž dnes už trochu otravně sahá řada kapel. Paramore jen vzdávají hold muzice, na které vyrůstali, a pořád zůstávají sví. Album na Apple Music naleznete zde

Inhaler – Cuts & Bruises Tahle kapela měla o pozornost postaráno už při svém vzniku. Frontmanem je Elijah Newson, syn Bona z U2. Po otci zdědil hlas, a tak zní Inhaler na novince podobně jako U2 před čtyřiceti lety. Je to umocněno kytarami, které jsou rozkročené mezi současným britským kytarovým popem i tamní tradiční osmdesátkovou scénou. Je vlastně fajn takovou kapelu slyšet, protože nabízí solidní muziku jak pro pamětníky, tak novou generaci fanoušků, která tu má hezkou alternativu k současným trendům. Album na Apple Music naleznete zde

Young Fathers – Heavy Heavy Young Fathers byla radost sledovat růst. Ještě jako neznámá parta hrála pro pár lidí na budějovickém majálesu, dnes vyprodávají haly a patří mezi hlavní hvězdy festivalů. Pořád zůstali sví, je to energická, vygradovaná hudba s důrazem na texty. Jejich novinka je jako mistrovská paleta, nabízí koňskou dávku toho, čím si Young Fathers získali publikum, zároveň ale obohacuje melodiku a aranže tu o trochu jemnější, tu naopak o drsnější postupy, nad kterými dlouholetí fanoušci možná zvednou obočí. Příjemný progres. Album na Apple Music naleznete zde

John Frusciante – I. a II. Kytarista Red Hot Chili Peppers na svých sólovkách vždycky dokázal zaujmout. Hlavně proto, že se na nich vyřádil. Nebál se experimentovat, bořit zažité songwriterské postupy, a hlavně nebral moc ohled na posluchače, hlavní bylo jeho vlastní vyjádření. Dvě alba vydaná ve stejný den dostala název I. a II. a dokazují Fruscianteho genialitu i jistou nezkousnutelnost. Dohromady mají dvě a půl hodiny a jsou na nich skladby trvající i deset nebo patnáct minut. Pařit se na to nedá, pobrukovat se to nedá, ale je to fascinující a megalomanská výpověď kytaristy, který tohle se svou domovskou kapelou hrát nemůže. Album na Apple Music naleznete zde