Apple konečně přiznal, proč a jak se na iPhonech s iOS 17.5 obnovovaly dávno smazané fotky!

Světem Applu hýbe v posledních dnech velmi zajímavá chyba, která na iPhony a iPady dorazila s minulý týden s iOS 17.5 a iPadOS 17.5. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o obnovování dávno smazaných fotek a to klidně i z iCloudu, které se zničehonic začaly na některých iPhonech a iPadech po instalaci výše zmíněného updatu objevovat. Apple sice doposud ohledně problému zarytě mlčel, nyní však poskytl portálu 9to5mac pár detailů, které celou záležitost mírně poodhalují.

Nebyla potřeba záloha fotek na iCloudu

Mnoho lidí po instalaci iOS 17.5 tvrdilo, že se jim začaly obnovovat fotky smazané klidně už v roce 2010 a to klidně i v případě, že nikdy nepoužívali zálohy na iCloudu či tyto fotky na iCloud nikdy nahrány nebyly. To má však dle Applu relativně jednoduché vysvětlení. Vše zavinila poškozená databáze v samotném souborovém systému zařízení. Apple přiznal, že kvůli chybě nebyly dle všeho uživatelsky odstraněné fotky ve skutečnosti nikdy zcela odstraněny a mohly tedy přetrvávat na zařízení dlouhé roky. Při obnově zařízení ze zálohy, případně přenosu dat z jednoho zařízení do druhého se pak mohly tyto (ne)smazané fotky přenášet, přestože nebyly nikde vidět. Až nynější chyba v iOS 17.5 je začala obnovovat.

Na prodaných zařízeních (skoro) bez šance

Na diskuzní platformě Reddit se rovněž objevil příběh o tom, že se fotky mohou objevovat i na smazaných a následně prodaných zařízeních. Konkrétně jeden z diskutujících tvrdil, že se měly jeho fotky objevit na jeho bývalém iPadu, který však již používal jeho kamarád po úplném obnovení a pod svým Apple ID. Tyto případy však Apple vyvrací s tím, že pokud bylo správně provedeno vymazání zařízení, je bez šance, že by se něco podobného mohlo stát. Diskutující tak na sebe buď chtěl jen strhnout pozornost, nebo zkrátka špatně vymazal iPad předtím, než jej předal svému kamarádovi, čímž se teoreticky jeho staré fotky obnovit mohly. Pravděpodobnější je ale dle Applu to, že si zkrátka vymýšlí.

Dle Applu ojedinělý problém

Ve svém vyjádření pro výše zmíněný portál Apple nezapomněl zdůraznit, že se jedná o velmi vzácný problém, který se týkal jak malého počtu uživatelů, tak i malého počtu fotek. Zároveň Apple dle svých slov neměla a nemá přístup k fotkám či videím uživatele. Nakolik lze tento problém vnímat jako vzácný je nicméně docela diskutabilní. Přeci jen, i v diskuzních pod našimi články o tomto tématu se objevilo docela dost komentářů českých a slovenských jablíčkářů, kterým se staré fotky na zařízení obnovily. Pozitivní je nicméně alespoň to, že se Apple k celé záležitosti konečně vyjádřil a my už tak alespoň v hrubých obrysech víme, co se vlastně stalo. V tento týden vydaném iOS 17.5.1 je nicméně už vše opraveno.