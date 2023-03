Již brzy bude zase Českem projíždět vůz Google Street View, aby pořídil 360° záběry našeho okolí. Víte, jak Google získává snímky pro Street View? Tento populární nástroj pro virtuální prohlížení měst a lokalit po celém světě byl vytvořen pomocí velkého množství technologií a inovativních přístupů. V tomto článku se podíváme na to, jak Google vytváří snímky pro Street View, včetně používaných nástrojů a procesu, kterým projdou fotografie, než se objeví na displeji vašeho Macu, iPhonu či iPadu.

Společnost Google se v jednom ze svých nedávných příspěvků podělil o to, jakým způsobem jeho technický tým pořizuje snímky pro Street View. Celý proces je samozřejmě velmi komplexní a propracovaný, zjednodušeně by se ale dal shrnout do čtyř zajímavých kroků.

Pořizování snímků

Klíčovým krokem při vytváření Street View je pořizování samotných snímků. To probíhá tak, že všemi místy projíždí speciální vozy, vybavené kamerami, a pořizují 360° záběry. Není to ale jen tak – ve vánici jen těžko pořídíte kvalitní snímek, proto Google vždy pečlivě zjišťuje, jaké bude v den pořizování snímků počasí. Zjišťuje také řadu dalších faktorů včetně hustoty osídlení dané oblasti.

Vyrovnání snímků

Zařadit pořízené snímky na odpovídající místa na mapě není jen tak. Google ve snaze o přesnou lokalizaci nasazuje celou řadu prostředků včetně signálů z aut, která měří GPS, rychlost a směr. S pomocí těchto údajů dokáže Google efektivně a přesně zrekonstruovat trasu vozu s kamerami a odpovídajícím způsobem vyrovnat snímky, aby byl následný prožitek z prohlížení Street View byl co možná nejrealističtější.

Převedení záběrů na 360°

Určitě jste už někdy viděli auto Google Maps a víte, že je osazené spoustou kamer. Tyto kamery jsou pečlivě seřízené tak, aby kombinace záběrů dala dohromady dokonalý 360° snímek. Aby se předešlo vzniku mezer, záběry ze sousedních kamer se vzájemně překrývají, a odborníci v Google je následně s využitím důmyslných technologií a algoritmů spojují tak, aby vytvořili plynulé přechody.

Ne všechny záběry ze Street View jsou okouzlující:

Fotogalerie #2 El Bronx Street View 2 El Bronx Street View 3 Lunik IX Street View 1 Skid Row Street View 1 Skid Row Street View 2 Skid Row Street View 3 East St Louis Street View 1 East St Louis Street View 2 Chanov Street View 1 Hastings Street View 4 Somerset Street View 1 Somerset Street View 3 Somerset Street View 2 Somerset Street View 4 El Bronx Street View 1 Vstoupit do galerie

Vytváření 3D modelů

Lasery, které vysílá auto Google Street View, pomáhají určit vzdálenost budov a objektů. S pomocí těchto a dalších dat je následně možné vytvářet odpovídající 3D modely. Ve chvíli, kdy si uživatel prohlíží záběry ze Street View a přesune se do větší vzdálenosti, vytvoří se na základě 3D modelu odpovídající panorama.