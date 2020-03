Nejlepší místa v Google Street View: 10 krásných lokací, které můžete navštívit z pohodlí domova

Vzhledem k tomu, že momentálně ve světě vládne karanténa kvůli koronaviru, který způsobuje onemocnění COVID-19, tak bylo třeba zavést různá preventivní opatření. Mezi jedno z nich, kromě celkové karantény či například povinnost nosit roušku, patří uzavření státních hranic. Kvůli tomu tedy nemůžeme (a nejspíše po nějakou dobu ani nebudeme moct) vycestovat z naší země kamkoliv do světa. Na zajímavá místa se však můžete podívat jednoduše v Google Street View. V tomto článku se společně podíváme na ta nejlepší místa, která si v Google Street View můžete nechat zobrazit.

Machu Picchu

Na seznamu míst, které by měl každý člověk alespoň jednou za život vidět, nesmí chybět Machu Picchu, ve kterém najdete ruiny předkolumbovského inckého kultovního města v peruánských Andách. Tyto ruiny se nachází na horském sedle, a to 400 metrů nad řeknou Urumamba v nadmořské výšce 2430 metrů nad mořem. Machu Picchu měl nechat postavit Pachacútec Yupanqui, a to okolo roku 1430. Poté bylo město opuštěno a upadlo v zapomění. Nyní se jedná o velmi oblíbenou turistickou destinaci, která by, jak už jsem zmínil v úvodu, neměla chybět v seznamu míst, které byste měli před smrtí vidět.

Diagon Alley

I když možná tento název neznáte, tak jakmile se na něj přesunete, budete ihned vědět, o co se jedná. Diagon Alley je ulice, ve kterém se natáčel první díl Harryho Pottera. V této ulici si Harry společně s Hagridem šel vybrat hůlku a další kouzelnické potřeby, které na škole potřeboval. Pokud se chcete ponořit do světa Harryho Pottera i vy, rozhodně by vám neměla ujít Diagon Alley.

Muzeum Lamborghini

Každý kluk a prakticky i dospělí muži sní o tom, že se v jejich garáži jednoho krásného dne objeví Bugatti, Pagani, anebo třeba Lamborghini. Pokud patříte mezi mezi tyto muže, můžete si prohlédnout v rámci Google Street View muzeum Lamborghini. To se nachází v Itálii v provincii Bologna. Bylo otevřeno již v roce 2001, avšak v roce 2015 se dočkalo rekonstrukce. Nyní se v něm nachází i ty nejvíce ikonické vozy této značky, mezi které patří například Diablo, nové Veneno, Murciélago , či Sesto Elemento. I tohle místo je, tedy pro prakticky každého muže, umístěno na seznamu míst, které bychom měli před smrtí vidět.

Stonehenge

Stonehenge je největším britským monumentem a nejznámějším pozůstatkem doby bronzové. Prozatím není jisté, co vlastně Stonehenge je. První teorie říká, že se jedná o kamennou šibenici (stone – kámen, hinge – zavěšený). V dnešní době se však slovo henge překládá jakožto příkop a za ním val. V případě druhé teorie tedy byly tedy tyto kameny dokola obehnány příkopem. Stonehenge tedy patří i po stovkách let mezi jednu z nejmystičtějších staveb světa – a vy se na toto místo můžete podívat s pomocí Google Street View.

Tádž Mahal

Tádž Mahal je monumentální pomník v Ágře ve státě Uttarpradéš v Indii. Nechal ho vystavět indický mogul Šáhdžahán na památku své předčasně zesnulé ženy Mumtáz Mahal. Od roku 1983 je Tádž Mahal zanesen na Seznam světového dědictví UNESCO. Jedná se o velmi navštěvovanou turistickou atrakci, kterou ročně navštíví až 8 milionů lidí. Pro svoji architektonickou výjimečnost se tato 73 metrů vysoká stavba stala v roce 2007 jedním z vítězů ankety Nových sedm divů světa. Momentálně se na Tádž Mahal můžete podívat právě s pomocí Google Street View a někdy v budoucnu klidně tohle místo můžete navštívit osobně.

Velký bariérový útes

Kromě toho, že se v Google Street View nachází mnoho různých ulic, památek, staveb a divů světa, tak se Google rozhodl tohle „portfolio“ rozšířit. V Google Street View se tedy nachází i různé podmořské části, a jednou z nich je Velký bariérový útes. Jedná se o největší korálový útes na světě. Délka tohoto útesu je až téměř 2000 kilometrů a od roku 1981 je celý útes v rozloze 348 700 km² pod ochranou UNESCO. Tento útes se rozkládá při severovýchodním pobřeží Austrálie v Korálovém moři a každým rokem se zvětšuje. Ne nadarmo se říká, že lidé prozatím nepoznali krásy své planety a už se chtějí přemisťovat na planety jiné. Velké bariérový útes tedy patří mezi místa, která byste rozhodně měli vidět.

Polární záře

Každý z nás už nejspíše někdy slyšel o polárních zářích. Ne každému z nás se však bohužel poštěstí je vidět. Jedná se o světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách od 80 do 100 km. Nejčastěji se vyskytují v polární oblastech. Polární záře vzniká díky slunečním skvrnám na Slunci. Čas od času tyto skvrny vytvoří mrak částic, které putují směrem k Zemi. Většina těchto částic se od planety Země odrazí, avšak některé částice zůstanou na Zemi a postupně se stáčí směrem k magnetickému poli Země. Pomocí odkazu níže se můžete přesunout do finského Pitkäjärvi, kde si můžete polární záře prohlédnout.

Oázy Liwa

Už víte, že se v Google Street View nachází ulice, města, památky, divy světa, a také určitá část moře či oceánů. Věděli jste ale o tom, že Google používá k mapování pouští velbloudy? Díky tomu se můžete přesunout například do pouště Rub-al-Chálí k osídleným oázam s názvem Liwa, které se nachází ve Spojených arabských emirátech. Rub-al-Chálí, v překladu Pustá končina, je čtvrtou největší pouští na světě s rozlohou 650 000 km². Díky velbloudů osazených kamerami se můžete do této oblasti pomocí Google Street View podívat i vy.

Švýcarské alpy

Někteří lidé si představují dovolenou na pláži, v pětihvězdičkovém hotelu a s drinkem v ruce. Jiní lidé si však naopak představují dovolenou v horách, kde je několik stupňů pod nulou, a mohou zde lyžovat. V tomto případě se jeví jako správná destinace Alpy. Vlaková železnice Albula/Bernina patří mezi první železnici, která se nachází ve švýcarských Alpách. Krásu přírody a okolního prostředí této železnice si můžete prohlédnout v rámci Google Street View pomocí odkazu níže.

Mont Blanc

Jedno z posledních míst světa, které bylo umístěno do Google Street View, patří hora Mont Blanc. Jedná se o nejvyšší horu Alp (nepočítáme-li Elbrus), a zároveň také nejvyšší horu celé Evropy. Nachází se v Montblanském masivu na francouzsko-italském pomezí a sahá do výšky 4809 m n. m. Doposud není jisté, zdali se Mont Blanc nachází na francouzských, anebo italských hranicích. I zde se můžete pomocí Google Street View podívat bez toho, aniž byste museli vytáhnout paty z domu.