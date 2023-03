Důvod k obavám? Do konce roku dorazí umělá inteligence na úrovni lidského mozku

O umělé inteligenci je v posledních týdnech slyšet snad ze všech stran. Její vývoj na mnoha frontách totiž nabral velké otáčky, o čemž se mohou běžní uživatelé přesvědčit například spoustou nejrůznějších nástrojů založených na AI, které jsou k dispozici na internetu. A ty by se měly ještě do konce roku skokově zlepšit, stejně jako celá AI.

Suverénně nejznámější umělou inteligenci je v současnosti GPT-3 a její nedávno představená nová verze GPT-4 z dílny společnosti OpenAI. Právě ta však již intenzivně pracuje na nové verzi její AI ve formě GPT-5, která má hranice umělé inteligence výrazně posunout kupředu. OpenAI totiž v souvislosti s pátou generací jejího AI modelu hovoří o umělé inteligenci srovnatelné s přemýšlením člověka. Jinými slovy, pokud se slova OpenAI naplní, GPT-5 by mělo být schopné generovat stejně kvalitní výsledky jako člověk, tedy dosáhne na úroveň obecné umělé inteligence (též známé jako AGI), což je v současnosti stále nepokořená meta. A co víc, uvedení GPT-5 je v plánu do konce letošního roku.

Je samozřejmě otázkou, zda jsou předpovědi OpenAI naplnitelné či nikoliv. Pokud by však GPT-5 dosáhla skutečně na úroveň lidského mozku, znamenalo by to obrovský technologický průlom a zároveň velmi pravděpodobně i revoluci na trhu práce. Díky softwaru by totiž rázem bylo možné nahradit mnoho pracovních míst, jelikož by do něj stačilo jen „nalít“ potřebné informace, se kterými má pracovat, potažmo ze kterých má vycházet, a AI už by se dále o vše ostatní postarala sama. Jaká bude realita ale ukáže samozřejmě až čas.