Špatná zpráva! Na WWDC se možná nepředstaví jedna z nejočekávanějších novinek

Letošní WWDC by nakonec mohla být alespoň podle nových zjištění velmi přesného analytika Minga-Chi Kua daleko nudnější, než se dosud předpokládalo. Zdroje Kua totiž naznačují, že by mohlo konference přijít o jeden ze svých vrcholů v podobě představení prvního AR/VR headsetu. K tomu sice mělo dojít na úvodní Keynote celé konference, Apple však má nyní svůj plán přehodnocovat.

Zdroje Kua tvrdí konkrétně to, že si Apple přijetím headsetu není vůbec jistý. Moc by si přál, aby po jeho odhalení nastal jakýsi wow efekt, na který je zvyklý takřka u každé generace iPhonů, ale vzhledem k povaze produktu i jeho stavu, který nemá být zrovna valný, má být na pochybách, zda je něco takového možné. Jeho prodejní modely založené na spoustě nejrůznějších faktorů mají navíc nyní naznačovat, že prodeje produktu mají být letos ještě slabší než se původně předpokládalo a to vskutku citelně. Z předpokládaného půl milionu prodaných headsetů je totiž rázem 200 až 300 tisíc kusů, což je vskutku značný rozdíl. Na druhou stranu, s ohledem na cenu pohybující se někde mezi 3000 a 4000 dolary se není příliš čemu divit.

Dobré zprávy nemají Kuovy zdroje ani z hlediska výroby headsetu. I kdyby jej totiž Apple na WWDC nakonec přeci jen ukázal, na pulty obchodů jej začne dodávat za dlouhé měsíce. Start hromadné výroby měl být totiž přeložen až na konec třetího čtvrtletí, což jinými slovy znamená, že prodeje mohou začít klidně až v říjnu či ještě později. Mračna nad headsetem jsou tedy evidentně pořádná a ne a ne se rozehnat.