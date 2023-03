Apple představil svůj první AR/VR headset, zatím však jen interně

Představení prvního AR/VR headsetu má Apple za sebou, tedy alespoň interně. Tvrdí to alespoň zdroje velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana z Bloombergu, podle kterých proběhlo minulý týden v Divadle Steva Jobse setkání asi 100 vedoucích pracovníků nejrůznějších divizí v Applu, kterým vedení společnosti odhalilo tento nový produkt.

Interní představení produktu vedoucím pracovníkům společnosti není pro Apple ničím novým. K této „akci“ totiž sahá prakticky vždy před uvedením něčeho většího, což AR/VR headset bezesporu je. Pokud se pak bude Apple držet harmonogramu z minulosti, kdy po interním představení následovalo do pár měsíců i představení veřejné, znamenalo by to, že AR/VR headset dorazí pravděpodobně skutečně již v červnu na WWDC, jak jsme v posledních týdnech a měsících slyšeli hned několikrát.

Ačkoliv toho moc z interní prezentace neuniklo, zdroje Gurmana tvrdí, že měla být poměrně velkolepá, jelikož má Apple pro produkt připravenou spoustu nejrůznějších využití. Velkým pozitivem pro něj navíc nyní bylo to, že je mohl svým zaměstnancům prozradit otevřeně již nyní, přestože všechny novinky třeba ještě nejsou hotovy a mohou do headsetu dorazit skrze softwarové updaty někdy v budoucnu. Jinými slovy, zaměstnanci se mohli dozvědět to, co se bude před běžnými jablíčkáři pravděpodobně ještě nějakou dobu tajit, což je mohlo ve výsledku zvednou ze židlí daleko víc než kdyby jim byla předložena prezentace pro veřejnost. Více toho však už bohužel neuniklo a my si tak budeme muset počkat na to, až Apple s novinkou přijde oficiální formou.