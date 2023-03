Díky této mobilní aplikaci půjde nahlásit dopravní přestupky přímo policii

Potkáváte na silnicích spousty bezohledných řidičů, kteří si nějakými pravidly silničního provozu vůbec nelámou hlavu? Nejste sami. Úřadům ve Velké Británii nicméně už evidentně došla s těmito hříšníky trpělivost a tak se proti nim chystá začít poměrně netradičně bojovat. Ve spolupráci s policií totiž vytvořily aplikaci, která bude sloužit řidičům k zachycování přestupků a jejich přímému nahlašování právě policistům, kteří je následně budou trestat.

Princip aplikace by měl být naprosto jednoduchý. Telefon s nainstalovanou aplikací se jednoduše připevní na přední sklo auta tak, aby měl jeho zadní fotoaparát co nejlepší výhled ven, a následně se aplikace spustí. Jakmile tak majitel telefonu učiní, začne nahrávání s cílem zachytit nějaké ty přestupky. Jakmile se tak stane, majitel telefonu bude moci záznam poslat policii, která jej do pár desítek sekund obdrží a bude jej moci začít řešit. A když říkáme „řešit“, myslíme tím skutečně „řešit“. Právě díky spolupráce policie na vývoji aplikace má totiž být na nahrávky nahlíženo jako na klasický důkazní materiál, takže by se trestu hříšníci jen tak vyhnout neměli.

Co se týče jednotlivých přestupků, které půjde přes aplikaci nahlásit, jednat by se mělo jak o „klasiky“ typu špatné parkování, jízda na červenou, ignorace blinkrů, používání telefonu za volantem, tak třeba i o nahlašování překročení rychlosti. Zde se nicméně nabízí otázka, jak třeba právě rychlost zvládne aplikace dokázat, protože například policejní rychlostní radary musí splňovat přísné certifikace a jen stěží si lze proto představit, že by pro mobilní měření rychlosti stačila třeba jen data získaná na základě pohybu pro GPS a tak podobně. Vše bychom se nicméně měli dozvědět již brzy – ve Velké Británii totiž aplikace odstartuje už v květnu.