Tim Cook pod palbou kritiky. Může za to jeho víkendový výlet do Číny

O Číně je v posledních letech slyšet zejména v souvislosti s obavami ze špionáže nejrůznějšími technologiemi v čele s TikTokem, což na ní rozhodně nevrhá dobré světlo a leckdo by si tedy nejspíš řekl, že si od ní budou světoví giganti držet odstup. Apple je však v tomto směru naprostým opakem, za což teď čelí zřejmě nejsilnější kritice za poslední roky. Jeho šéf Tim Cook se totiž o víkendu zúčastnil činského obchodního summitu sponzorovaného státem, na kterém si jak jinak než spolupráci Applu s Čínou pochvaloval.

O návštěvě Číny Tima Cooka informoval jako jeden z prvních uznávaný portál Financial Times, který přinesl mimo jiné i část jeho proslovu. Právě ten přitom přilil olej do pomyslného ohně založeného jablíčkáři, kteří Cookovi za jeho sympatie k Číně nemohou přijít na jméno. Šéf Applu si totiž v proslovu vztahy „jeho“ firmy s Čínou náramně pochvaloval s tím, že z nich nemůže být snad ani víc nadšen. „Apple a Čína společně technologicky rostou a jsou spolu v symbióze,“ řekl například Cook. V další části proslovu se pak zavázal k tomu, že Apple investuje v Číně další velké peníze do vzdělávacího odvětví ve snaze vychovat si nové generace programátorů i jiných zručných IT zaměstnanců. Poměrně úsměvné je přitom to, že v proslovu ani jednou nezavadil o napjaté vztahy Číny s USA, které je domovinou Applu.

Právě s ohledem na napjaté vztahy USA s Čínou, potažmo celé řady dalších zemí s Čínou kvůli výše zmíněným obavám ze špionáží je nyní Apple mnoha jablíčkáři na sociálních sítích a nejrůznějších diskuzích pranýřován. Vzhledem k tomu, jakým směrem se snaží Apple dlouhodobě profilovat se však této skutečnosti vlastně ani nelze příliš divit. Vždyť z jeho úst slýcháme velmi často o tom, jak by rád zlepšil svět v mnoha směrech – tedy mimo jiné i z hlediska míru a spolupráce mezi zeměmi. Čína jde však v tomto směru zcela proti této ideje.