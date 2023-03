Na iPhony se s iOS 16.4 vrací vylepšená Domácnost. Jak jí zaktivovat?

Už na loňské WWDC oznámil Apple svým fanouškům, že pro aplikaci Domácnost sloužící pro ovládání a správu chytrých domácích produktů s podporou HomeKitu plánuje novou architekturu, díky které bude vše rychlejší, stabilnější a celkově spolehlivější. Nasazení nové architektury jsme se dočkali sice již v iOS 16.2 v polovině prosince loňského roku, jelikož se však namísto velkého kroku vpřed jednalo o velký průšvih nakonec nezbylo Applu nic jiného než aktualizaci architektury zastavit, vše opravit a nasadit jí až o více než čtvrt roku později ve včera vydaném iOS 16.4. Učinil tak však poměrně překvapivě v naprosté tichosti, až se začali někteří jablíčkáři ptát, zda vylepšení vůbec dorazilo. Ano, dorazilo – avšak s určitým háčkem.

Háček spočívá v tom, že pokud jste loni v prosinci již aktualizovat na upgradovanou architekturu stihli, není po vás nyní vyžadován další upgrade. Namísto toho měl systém přinést řadu vylepšení „pod kapotou“, díky čemuž by tedy měla nyní Domácnost napříč všemi aktualizovanými Apple produkty fungovat spolehlivěji. Pokud jste pak aktualizovat na novou architekturu nestihli, stačí otevřít Domácnost, dále zvolit v pravém horním rohu symbol tří teček v kroužku a z nabídky vybrat Nastavení domácnosti. V otevřeném okně pak už stačí jen přejít do Aktualizace softwaru, kde již bude k vidění aktualizace. Tu už stačí jen „proklikat“ a je hotovo. Převod by měl zabrat jen pár sekund a po něm byste měli pocítit alespoň nepatrné zrychlení odezvy, zlepšení stability připojení a tak podobně.