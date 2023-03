Microsoft Teams 2 přichází: Jsou rychlejší a využívají umělou inteligenci

Společnost Microsoft dnes spouští předběžný přístup k nové verzi své pracovní a studijní platformě Teams. Teams 2 přináší celou řadu vylepšení, při jejichž zavádění se Microsoft nechal inspirovat zpětnou vazbou ze strany uživatelů. Na co se můžete těšit?

Příchod Teams 2 oznámil Microsoft v jednom ze svých blogových příspěvků. „Naslouchali jsme vaší zpětné vazbě, která vyústila v přepracování Teams od základů. Nová aplikace je postavena na základech rychlosti, výkonu, flexibility a inteligence – přináší až dvakrát vyšší výkon a o 50 % menší spotřebu paměti, takže můžete ušetřit čas a efektivněji spolupracovat. Zjednodušili jsme také uživatelské prostředí tak, aby bylo jednodušší ji používat a abyste vše našli na jednom místě. Tato vylepšení jsou také základem pro nové zážitky poháněné umělou inteligencí, jako je například Copilot pro Microsoft Teams, který byl oznámen na začátku tohoto měsíce,“ píše Microsoft.

Nové „Teamsy“ mají být podle Microsoftu rychlejší, jednodušší, flexibilnější a chytřejší.

Fotogalerie Teams 2 1 Teams 2 2 Teams 2 3 Teams 2 4 Teams 2 5 Vstoupit do galerie

Rychlost

Microsoft uvádí, že platforma Teams 2 by měla zvládnout „dvojnásobek úkolů s využitím polovičního množství systémových prostředků“. S využitím nemalých investic došlo k „přepracování platformy s cílem optimalizovat datovou, síťovou, chatovou a video architekturu pro rychlost a výkon“.

Jednoduchost

Microsoft podle svých vlastních slov neustále zkoumá, jak nabídnout uživatelům jednodušší, ale funkčně bohaté prosředí. V aktualizované verzi aplikace Teams bylo zjednodušeno vše od psaní zpráv, přes oznámení, vyhledávání, organizaci a další.

Flexibilita

Microsoft v aplikaci Teams 2 také vylepšil model ověřování, synchronizace a oznámení tak, aby výsledné prostředí bylo pokud možno co nejvíce konzistentní a bezproblémové. Teams 2 výrazně usnadní práci s více účty, a notifikace z ostatních účtů budete dostávat i tehdy, když k nim zrovna nebudete přihlášeni.

Inteligence

Společnost Microsoft nedávno představila svou AI platformu s názvem Copilot AI. Ta se kromě kancelářského balíčku Microsoft stane i součástí aplikace Teams 2. Nejnovější AI podle ní zrychlí pracovní postupy, pomůže odpovídat na otázky v diskusích a mnoho dalšího.

Dostupnost

S postupnou distribucí předběžného přístupu do Teams 2 začal Microsoft již dnes, a to ve verzi pro operační systém Windows. Předběžný přístup mohou členům svých týmů umožnit jednotliví správci. Plná verze Teams 2 pro širokou veřejnost by pak měla spatřit světlo světa v průběhu tohoto roku.