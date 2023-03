Evropské iPhony 15 (Pro) zřejmě budou podporovat už jen eSIM!

Letošní rok zřejmě nepřinese u iPhonů 15 (Pro) jen loučení s ikonickým přepínačem hlasitosti, ale taktéž s klasickými plastovými SIM kartami. Tvrdí to alespoň důvěryhodné zdroje francouzského portálu iGeneration, podle kterých má Apple v plánu letos na evropský trh uvést iPhony 15 a 15 Pro bez slotu pro fyzickou SIM kartu, jak to udělal loni u řady 14 v USA. Aby tedy bylo možné iPhony využívat, bude třeba do nich nahrát eSIM. To by však ve výsledku neměl být vzhledem k její rozšířené podpoře u operátorů problém.

O výměně plastových SIM za elektronické eSIM se hovoří prakticky od první chvíle, kdy začal Apple eSIM do iPhonů nasazovat. Poprvé se tak stalo konkrétně v roce 2018 u řady XS a XR, přičemž od té doby se podpora eSIM mezi operátory výrazně zlepšila. Právě díky tomu by tak nyní neměl být pro Apple problém se s fyzickými eSIM zcela rozloučit a své fanoušky přimět k přechodu na modernější eSIM, pokud tak ještě neučinili.

Fotogalerie iphone15and15pro-1.png Výškový rozdíl mezi iPhone 15 a iPhone 15 Pro iphone15and15pro.png iphone15standardhero.png iPhone-15-Pro-Burgandy-Feature-2 iPhone-15-Pro-Burgandy-Feature iPhone-15-Cyan-and-Magenta-Feature-2 iphone 15 Plus 1.png iphone 15 Plus 2.png iphone 15 Plus 3.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 4.png iPhone 15 a 15 Plus iphone 15 Plus 5.png iPhone 14 vs iPhone 15 iphone 15 Plus 6.png iphone 15 Plus 7.png Vstoupit do galerie

Pro Apple by úplný přechod z fyzických SIM na eSIM znamenal jednak úspory nákladů za hardware, který je pro „čtení“ plastových SIM třeba, ale taktéž další zvýšení voděodolnosti jeho telefonů díky zrušení dalšího vstupu do těla telefonu. Co se pak týče uživatelů, pro ty je eSIM zase otázkou komfortu, jelikož jí lze například i snadno bezdrátově přenášet mezi zařízeními bez nutnosti jakéhokoliv vysunování slotu a tak podobně. Čas od času se sice může objevit problém, se kterým musí pomoci až operátor, ale vzhledem k tomu, jak „zajetá“ už u nás technologie eSIM je můžeme v souvislosti s ní hovořit o velmi dobré spolehlivosti. Dalším příjemným bonusem eSIM je pak fakt, že například v zahraničí si jí lze jednoduše koupit například přes aplikaci v App Store či na internetu a zaktivovat si jí bez jakéhokoliv „přehazování“ karet. Zkrátka a dobře, pozitiv se dá najít řada na obou stranách. Zda se však Apple k tomuto kroku skutečně odváží nakonec ukáže až čas.