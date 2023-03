iOS 17 nakonec nebude až tak nudný, Apple do něj chystá užitečné novinky

V souvislosti s chystaným operačním systémem iOS 17 jsme v posledních týdnech hned několikrát slyšeli, že se do něj nechystají žádné převratné novinky a tudíž bude do jisté míry nudný a nezajímavý. Před pár hodinami však přišel zřejmě nejlépe informovaný zdroj z Apple světa současnosti s tvrzením, že se nakonec přeci jen je na co těšit. Systém totiž dostane několik vylepšení, která budou pro uživatele velmi užitečná, jelikož mají odrážet jejich požadavky.

Informace o iOS 17 se podařily zjistit konkrétně reportérovi Marku Gurmanovi z Bloombergu, který v posledních měsících „střílí prakticky vždy do černého“. Tentokrát mu jeho zdroje pocházející podle všeho přímo z Applu prozradily, že se kalifornský gigant odklonil od svého původního plánu zaměřit se u iOS 17 jen na opravy chyb a výkon odklonil a rozhodl se do něj nasadit pár funkcí, se kterými počítal až pro iOS 18. Důvodem měly být obavy z přijetí systému uživateli, pro které by byl logicky v první verzi velmi nezajímavý a tudíž by na něj nemuseli přecházet tak intenzivně, jak tomu bylo v předešlých letech. Mít uživatele na nejnovějších verzích iOS je přitom pro Apple důležité z celé řady důvodů v čele s možností udržet je díky updatům v bezpečí.

Bohužel, co přesně má Apple v plánu do iOS 17 nasadit za novinky Gurman nekonkretizoval, avšak je pravděpodobné, že informace o nich přeci jen v dohledné době uniknou. Reportér nicméně tvrdí, že se má jednat primárně o jakási řešení určitých problémů, na které uživatelé v systémech doposud naráželi. Některé stávající funkce iOS tedy budou velmi pravděpodobně rozšířeny tak, aby se staly daleko komplexnějšími a tedy uživatele ještě více uspokojily. Minimálně z tohoto úhlu pohledu je tedy skutečně na co se těšit.