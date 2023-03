5 vymodlených funkcí iOS 17, které by v něm potěšily snad naprosto každého

Česká Siri Náš seznam přání pro iOS 17 snad ani nelze začít ničím jiným než česky hovořící Siri. Na té má sice Apple již nějakou dobu pracovat, nicméně zatím jí ne a ne vypustit na světlo světa. Využitelnost Apple produktů v České republice by přitom právě díky Siri nabrala zcela nový rozměr, jelikož by se ryze česky hovořícím uživatelům konečně odemkly takřka všechny rozšířené funkce jejich zařízení závislých právě na umělé asistentce. Ano, uvědomujeme si, že je Siri ve výsledku „jen“ jakýmsi zprostředkovatelem věcí, které lze na iPhonech provádět „ručně“, ale ruku na srdce – kdo by se nechtěl pouhým slovním pokynem dozvědět, co má na daný den naplánováno v kalendáři, jaké bude počasí, jaké jsou nové zprávy a tak podobně. Je to tedy právě Siri, která by mohla Apple produkty v tuzemsku výrazně zatraktivnit. Fotogalerie koncep iOS 17 (1) koncep iOS 17 (2) koncep iOS 17 (3) koncep iOS 17 (4) koncep iOS 17 (5) koncep iOS 17 (6) koncep iOS 17 (7) koncep iOS 17 (8) koncep iOS 17 (9) koncep iOS 17 (10) koncep iOS 17 (11) koncep iOS 17 (12) koncep iOS 17 (13) koncep iOS 17 (14) koncep iOS 17 (15) koncep iOS 17 (16) koncep iOS 17 FB Vstoupit do galerie

Konečně základní multitasking Je poměrně paradoxní, že přestože úhlopříčka displeje iPhonů v posledních letech poměrně výrazně poskočila, jelikož už dávno nepracujeme jen se 4,7″ telefony, ale máme k dispozici i 6,7″ modely, Applu se stále nechce do iOS nasadit pokročilejší multitasking – snad s výjimkou Obrazu v obraze pro video. Bylo by proto naprosto skvělé, kdyby se Apple právě díky zobrazovacím možnostem velkých displejů konečně odhodlal nasadit do iOS podporu pokročilejšího multitaskingu alespoň ve formě spuštění dvou aplikací vedle sebe. Výkonnostně by na to telefony ostatně měly bezesporu taky, jelikož s touto věcí nemá problém ani několik let starý (a tedy výrazně méně výkonný) iPad. Pokud bychom se něčeho takového skutečně konečně dočkali, odpadlo by nekonečné přeskakování z jedné aplikace do druhé, což je zkrátka otrava.

Více možností přizpůsobení lock screenu iOS 16 prošel z hlediska lock screenu razantním přepracováním, které se mezi uživateli setkává s velmi kladnými ohlasy. Přesto se však nedokážeme ubránit pocitu, že potenciál lock screenu není stále ani zdaleka využit naplno – ať už z hlediska jednotlivých widgetů či jejich rozmístění. Bylo by proto super, kdyby se Apple právě u lock screenu ještě trochu odvázal a přinesl další možnosti, co si na něm zobrazovat, potažmo kde všude. Potěšily by ale i další styly písma a tak podobně – tedy zkrátka prvky, díky kterým si bude možné vše ještě více přizpůsobit.

Dynamic Island i na starších iPhonech Je do jisté míry škoda, že se Apple rozhodl vytvořit Dynamic Island, konkrétně pak jeho softwarové funkce, jen pro iPhony 14 Pro. Jeho interaktivnost by šla totiž bez problému přenést i na klasický výřez, kde by se interakce zobrazovaly po jeho stranách. Určitě by proto nebylo od věci, kdyby se Apple v tomto směru trochu odvázal a na starší iPhony softwarové prvky pro Dynamic Island přinesl, jelikož by tím zcela určitě nastartoval mezi vývojáři zájem o jejich přijetí. Ten je totiž v současnosti velmi malý a je pravděpodobné, že právě kvůli tomu, jak málo jsou iPhony 14 Pro zatím rozšířené. Jedním dechem je ale třeba dodat, že stejně jak by bylo fajn mít softwarové možnosti pro Dynamic Island, bylo by fajn i mít nadále možnost je nevyužívat a tedy jinými slovy celý systém deaktivovat. V případě iPhonů s výřezem by se ve výsledku oproti nynějšku nic nezměnilo, u iPhonů 14 Pro by to pak znamenalo vypnutí podbarvený a „přiznání" dvojice průstřelů.