Máte doma nerozbalený iPhone 2G? Mrknutím oka jej můžete prodat i za milion

V nedávné době zamířilo do aukce hned několik předmětů, spojených se společnosti Apple a její historií. Šlo například o funkční počítač Apple-1 podepsaný Stevem Wozniakem, ROM podepsanou Stevem Jobsem, plakáty Think Different, a v neposlední řadě také o zabalený iPhone první generace.

Minulý měsíc jsme vás na stránkách našeho magazínu informovali o tom, že se iPhone 2g v původním balení prodal za 1,4 milionu korun. Tuto úctyhodnou hranici chtěl atakovat také zabalený iPhone z dražby, kterou pořádala aukční síň RR, a to i přesto, že jeho finální cena byla samotnou aukční síní odhadována zhruba na 20 tisíc dolarů, tedy v přepočtu zhruba na 494 tisíc korun. Původním majitelem zmíněného kousku byl jeden z bývalých zaměstnanců společnosti Apple, který si iPhone pořídil v době jeho vydání. Vzhledem k tomu, že druhý iPhone dostal v rámci zaměstnaneckých výhod, první balení nikdy neotevřel.

Zmíněná aukce včera skončila, a někteří si možná kladou otázku, zda se i tentokrát podařilo vydražit iPhone 2g v původním balení za rekordní cenu. V tomto případě se ale finální prodejní cena vyšplhala „pouze“ na 43 923 dolarů, tedy v přepočtu zhruba necelý jeden milion korun. Původní odhadovanou cenu se tedy podařilo překonat, do rekordního 1,4 milionu korun ale v tomto případě přece jen něco ještě chybělo. Počítač Apple-1, podepsaný Stevem Wozniakem, se ve zmíněné aukci podařilo vydražit za 273 202 dolarů, tedy v přepočtu zhruba 6,1 milionu korun.