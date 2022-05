Do aukce míří plně funkční Apple-1 podepsaný Wozniakem, má hodnotu jako nový dům

Že jsou staré Apple produkty proklatě drahé není žádným tajemstvím. Nad hodnotou některých raritnějších kousků však zůstává i přesto tak trochu rozum stát. Skvělým příkladem může být i nynější dražba počítače Apple-1, jehož hodnota se odhaduje na zhruba 11,2 milionu korun.

Počítače Apple-1 jsou vzhledem k tomu, že pochází z roku 1976, raritní samy o sobě. Kousek, který míří do aukce, je však navíc ještě funkční díky nedávné renovaci a navrch podepsaný jedním z jeho tvůrců, kterým není nikdo jiný než Steve Wozniak. A jelikož se renovace povedla extrémně dobře, jelikož při ní byly zachovány téměř všechny původní součástky a i přesto počítač funguje, stal se z něj naprostý unikát, který bez jakékoliv nadsázky svou hodnotou vyráží dech již nyní. Přední odhadci jsou totiž přesvědčeni, že cena stroje by se měla pohybovat minimálně na hranici 485 000 dolarů, což je v přepočtu zhruba 11,2 milionu korun. Hodnota však bude velmi pravděpodobně ještě vyšší.

Počítač se začne dražit konkrétně na eBay a to od 2. června po dobu 10 dní. Právě díky tomu, že proběhne aukce na otevřené platformě, by mohla ve výsledku oslovit velmi velké množství sběratelů. kteří by tak rázem mohli hodnotu zařízení vyšponovat na s trochou štěstí jednu z nejvyšších částek, která kdy byla za raritní Apple kousek vyplacena. Na druhou stranu jsme ale v minulosti viděli už nesčetněkrát i to, že velká očekávání vystřídalo velké vystřízlivění ve formě nezájmu o aukci. Jak tedy nynější aukce dopadne ukáže až čas.