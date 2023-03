Z Applu odešel šéf iCloudu, iMessage a FaceTime

Apple se musí vzpamatovat z odchodu dalšího důležitého zaměstnance. Zdrojům velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana se totiž podařilo zjistit, že jeho řady opouští jeden z šéfů iCloudu, iMessage a FaceTime Michael Abbot. Děje se tak relativně krátce poté, co z Applu odešla třeba šéfdesignérka či několika dalších vysoce postavených manažerů.

Abbot do Applu nastoupil v roce 2018 poté, co působil na manažerských postech ve Twitteru, Microsoftu či Palmu. Od svého vstupu do Applu měl Abbot prosazovat velké investice do budování vlastní cloudové infrastruktury společnosti, což se mu i dlouhodobě dařilo. V poslední době však měly být tyto snahy opět utlumeny ve prospěch používání serverů Amazon Web Services a Google Cloud, zřejmě pak kvůli úsporám. Je proto možné, že Abbot odchází právě kvůli tomu, že již nemůže pokračovat v tom, v čem před lety začal. Poměrně zajímavé je nicméně to, že Apple díru po něm zalepil poměrně snadno. Na jeho místo totiž dosadil Jeffa Robbina, jednoho z dalších dlouholetých viceprezidentů Applu známého například jako tvůrce iTunes. Vzhledem k rychlému nahrazení se tedy zdá poměrně pravděpodobné, že se Abbotův obchod na chodu společnosti absolutně nepromítne.