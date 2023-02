iOS 16.3 rozbil na iPhonech iCloud

Nedávno vydaný iOS 16.3 se Applu příliš nepovedl. Nejenže někteří jablíčkáři tvrdí, že jim na telefonech výrazně snížil výdrž baterie či jim je zasekal, ale čím dál tím víc uživatelů začíná hlásit to, že jim částečně vyřadil z provozu i zálohování na iCloud spolu se synchronizací dat z něj.

Chyba, která se začala po přechodu na iOS 16.3 u některých jablíčkářů projevovat, je do jisté míry naprosto jednoduchá. Některé položky v nastavení iCloudu, které bylo možné do té doby bez problému na toto úložiště zálohovat, se totiž po přechodu jednoduše vyply, zešedly a nyní je není možné zaktivovat. Při pokusech o aktivaci se totiž buď nestane vůbec nic, nebo na jablíčkáře vyskočí hlášky typu „Došlo k neočekávané chybě. Zkuste to znovu později“, přičemž danou funkci nelze aktivovat ni po opakovaných pokusech. Nepříjemné je přitom to, že se chyba týká třeba i iCloud Drive, Fotek a dalších stěžejních položek, bez kterých se iPhony nemusí používat tak komfortně jak jsou uživatelé zvyklí. Nemožnost aktivace záloh totiž logicky vyřazuje z provozu i synchronizaci, takže soubory nahrané do iCloud Drive z jiného zařízení nejsou na postiženém iPhonu vidět a naopak.

Ačkoliv v tuto chvíli nelze tak úplně říci, co může za chybou stát, uživatelé se shodují na tom, že je to nejpravděpodobněji nově zavedená možnost autentizace pomocí bezpečnostních klíčů spolu s rozšířením Rozšířené ochrany dat iCloud z USA do dalších zemí. Ať tak či tak, žádné jednoduché operativní řešení, jak vše zprovoznit zatím k dispozici není a zřejmě tedy nezbude nic jiného než počkat na opravný update, který bude muset Apple pro zprovoznění vydat. Pozitivní je nicméně to, že se na něm dle všeho již pracuje a dorazit by snad mohl již tento týden pod označením 16.3.1.