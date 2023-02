Apple chystá iOS 16.3.1, dorazí možná už příští týden

Přestože toho Apple v iOS 16.3 relativně dost opravil i přinesl nového, všechny chyby „šestnáctkového“ operačního systému se mu stále vychytat nepodařily. Jak se navíc zdá, některé jsou palčivější než jiné a nesnesou proto několikatýdenní přehlížení, než je Apple následně opraví dalším majoritním updatem ve formě iOS 16.4. Přesně z tohoto důvodu již vzniká iOS 16.3.1, který by mohl vyjít již příští týden.

Veřejné testování iOS 16.3.1 sice neprobíhá, interně však na něm Apple pracuje velmi intenzivně, což ostatně dokládají webové nástroje v čele s Google Analytics, které hlásí, že právě z iPhonů s iOS 16.3.1 se zaměstnanci Applu připojují na nejrůznější webové stránky. Co přesně by měla tato verze přinést za opravy chyb je sice v tuto chvíli nejasné, někteří jablíčkáři si však (jako již tradičně) stěžují na zhoršenou výdrž baterie, jiní zase na celkové záseky systému a opravu by si zasloužil i HomeKit, který po přechodu na novou architekturu v iOS 16.2 mnoha uživatelům zcela zkolaboval. V redakci nás zase sem tam trápí na iPhonech 14 Pro to, že při rychlejším přechodu mezi několika aplikacemi a úkony telefon na chvíli zamrzne, následně mu zčerná obrazovka, objeví se na ní načítací kolečko a my musíme pár vteřin počkat, než se vše vzpamatuje. Snad se tedy s příchodem iOS 16.3.1 podaří na všechny tyto přešlapy zdárně zapomenout.

