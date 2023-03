Huawei rozdával na MWC v Barceloně klíčenky, bylo v nich sledovací zařízení

Neuplynul ani týden od chvíle, kdy jsme vám přinesli fotografie z naší návštěvy MWC 2023 v Barceloně. V článku jsme kromě fotografií popsali také celou atmosféru na MWC a nechyběla ani věta o tom, že Huawei zřejmě plánuje svůj velkolepý návrat do Evropy. Minimálně prostor, který si společnost pronajala, respektive celý jeden velký pavilon, tomu odpovídal. Jak se však zdá, Huawei, který se z EU a USA stáhl kvůli sankcím, jenž byly na společnost uvaleny kvůli sledování uživatelů, se příliš nepoučil.

Během MWC v Barceloně měl Huawei pronajatou skutečně jednu celou obrovskou halu a prezentoval v ní vše, od technologií pro síťová řešení, přes mobilní telefony až po příslušenství. Jakmile jste vstoupili do haly, ve které probíhala prezentace Huawei, dostali jste klíčenku, respektive klasickou visačku, která slouží pro identifikaci návštěvníků. Ostatně mnoho výrobců na konferenci rozdávalo nějaké upomínkové předměty a tak většinu návštěvníků napadlo, že je to zkrátka klíčenka na památku. Huawei sice uvedl, že všem řekl, že mají při odchodu z haly visačku vrátit, ovšem na internetu již spekulují stovky lidí o tom, zda se tuto informaci dozvěděli nebo nikoli.

Ať už je pravda kdekoli, pár jedinců si přece jen visačku odneslo domů a tam se nestačili divit. Když totiž prvního z nich napadlo podívat se co je ve uvnitř, zjistil, že se nejedná jen o kus plastu spojující popruh kolem krku s visačkou, ale o sledovací čip. Ten má podle všeho dokázat s velmi nízkou spotřebou energie sledovat pohyb až na vzdálenost 70 metrů od zařízení, do kterého vysílá svoji polohu.

Ano i když se to může zdát neuvěřitelné, Huawei, který byl donucen opustit EU a USA kvůli obavám o sledování svých uživatelů dorazil na jednu z největších konferencí na světě, konající se v Barceloně a tam lidem rozdal visačky, pomocí kterých je sledoval. Huawei se sice k situaci již vyjádřil a řekl, že technologii pro sledování využíval jen v rámci jejich haly a vyzval návštěvníky, aby visačky vraceli při opuštění haly, ovšem proč je vlastně sledoval nevysvětlil. Navíc v EU, kde platí velmi přísné zákony a nařízení ohledně ochrany osobních údajů a sledování lidí nikdo návštěvníky neinformoval o tom, že budou, byť jen v rámci haly sledováni. Huawei tak nejspíš svůj opětovný vstup do Evropy bude muset příště marketingově zvládnout o něco lépe, protože letos, se mu to příliš nepovedlo.

I’d missed this story in Barcelona. I am probably too trusting so was pretty skeptical. But here you go. One badge with a beacon inside. And if anyone needs a hand model, I’m available for work. #MWC23 #badgegatehttps://t.co/FqE3luhwEw pic.twitter.com/98sbFUjShQ

— Phil Kendall (@philkendall) March 3, 2023