Pojďte se s námi podívat na to nejlepší, co jsme viděli na MWC v Barceloně

Apple sice na MWC již tradičně není zastoupen, ovšem to neznamená, že se nepodíváme na to nejlepší, co je letos v Barleconě k vidění, abychom věděli, co si konkurence pro letošní a nadcházející roky připravila. Hned na úvod je důležité podotknout, že mnoho z toho, co výrobci na MWC 2023 prezentují, jsme již měli možnost vidět při premiérách, které se odhrávali především v Číně a tak mnoho značek sice prezentuje něco jako premiéru, ovšem malým písmem dodává, že jde o světovou nebo evropskou premiéru. Jednoznačný prim letos hrají skládací telefony, které nenabízí již jen renomovaní výrobci typu Samsung, ale také značky, o kterých jste v podstatě nikdy neslyšeli.

Je však nutné uvést, že většina z těchto telefonů umí prakticky to stejné. Zřejmě tím nejzaímavějším, co je k vidění z hlediska praktické využitelnosti je telefon Motorola Rizr a notebook ThinkBook. Oba mají rolovací dísplej, který je schovaný v jejich těle a v případě, kdy chcete zvětšit plochu displeje, jednoduše jej vyrolujete a zvětšíte si tak samotnou plochu displeje. Takto pojatý rolovací displej je skutečně praktický a využitelný, protože se nemusíme dívat na žádný předěl nebo ohyb a zároveň si skutečně můžeme zvětšit plochu.

Většina firem, které se na MWC prezentují, se však nezabývá řešením pro koncové zákazníky, ale spíše pro B2B. K vidění je množství řešení pro 5G nebo Wi-Fi 6, ovšem i zde platí, že se většina z nich soustředí na businessové využití, případně využití v rámci Smart Cities, nikoli na koncového uživatele jako takového. Většina z těchto řešení je navíc softwarová.

Co se týká elektromobility, v podstatě je zde k vidění pouze policejní Tesla a Lucid Air, který nutno poznamenat skutečně vyráží dech a to nejen vzhledem, ale i vlastnostmi. Co nás zuajalo nejvíc je fakt, že se zde setkáváme se značkami, které se v posledních letech příliš neukazovaly, jako je například Nokia, která zde prezentuje telefon, jenž si můžete sami opravit nebo například Ericsson. Svůj velký návrat do Evropy plánuje pravděpodobně také Huawei, protože ten má pronajatou jednu celou halu a jeho prezentace je skutečně velkolepá.