Applu unikly další detaily o jedné z největších novinek iPhonů 15 Pro!

Je tomu sice jen pár hodin, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že má Apple v plánu namísto dedikovaných tlačítek na zesilování a ztlumování hlasitosti telefonu nasadit jedno podlouhlé s haptickou odezvou a už tu máme další detaily. O ty se tentokrát postaraly zdroje portálu 9to5mac, které v předešlých týdnech přispěchaly například i s CAD schématy všech chystaných iPhonů, díky čemuž si o nich můžeme udělat velmi dobrý obrázek. Co prozradily o přeměně tlačítek?

V posledních týdnech se v souvislosti s upgradem tlačítek čile spekulovalo nad tím, jak budou přesně řešená nejen z hlediska designu, ale taktéž funkčnosti. Poměrně hlasitě se totiž hovořilo o proprietálním řešení Applu, které by vyžadovalo nasazení speciálních ovládacích technologií i do krytů, jelikož bez nich by tlačítka, která již nebudou založena na fyzickém stisku, nefungovala. To však nyní zdroje výše uvedeného portálu vyvrací s tím, že všechna tlačítka na iPhonech 15 Pro budou citlivá na tlak a budou tedy funkční i ve standardních krytech, jelikož půjdou stlačit i přes nejrůznější ochrany tlačítek.

Z fyzických na tlaková tlačítka s haptickou odezvou přepracuje podle zdrojů Apple všechna tlačítka, kterými iPhony nyní disponují, s tím, že se přerodu dočká i nynější přepínač tichého a hlasitého režimu. Namísto přepínání režimů si tedy budeme muset zvyknout na stisknutí tlačítka, které však bude dle všeho potřeba udělat v určité délce, aby nedocházelo k nechtěnému přepínání režimů. Jediný větší otazník visí v současnosti nad tím, jak Apple vyřeší například uvedení telefonu do režimu zotavení, popřípadě restarty a tak podobně. Pro tyto úkony se totiž nyní zdají fyzická tlačítka nezbytná.