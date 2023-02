To myslí vážně? Apple má uměle omezovat USB-C iPhonů 15 (Pro), aby ještě více zbohatl

Letošní generace iPhonů nemá dorazit jen s mírně pozměněným designem, delší výdrži baterie či lepším fotoaparátem, ale taktéž konečně s USB-C portem, díky kterému se tak rázem stane výrazně otevřenější příslušenství třetích stran. Je tu však jeden pořádný háček. Již několik na sobě nezávislých leakerů totiž potvrdilo, že má Apple v plánu funkčnost USB-C omezovat, přičemž s tímto tvrzením nyní přišel další spolehlivý leaker – konkrétně ShrimpApplePro.

Zdroje leakera potvrdily dřívější zprávy o tom, že má Apple v plánu spustit svůj certifikační program Made for iPhone (MFi) i pro USB-C příslušenství, přičemž doposud jej využíval jen pro Lightning příslušenství. Poměrně zajímavé je pak to, že mohl tuto věc ve výsledku udělat klidně už s příchodem prvních iPadů Pro s USB-C, ale počkal v tomto směru až na iPhony. Pokud se pak ptáte, co to pro uživatele znamená, zdroje leakera tvrdí konkrétně to, že jen certifikované příslušenství umožní využít USB-C s maximální rychlostí a to jak přenosu dat, tak i nabíjením. Zdá se tedy, že oproti MFi u Lightningu budou omezení ještě striktnější, jelikož u něj zaručuje MFi de facto jen 100% plnou kompatibilitu. Je sice možné, že i non-MFI USB-C příslušenství bude s iPhony 15 (Pro) fungovat zcela 100%, nicméně výše zmíněný leaker je přesvědčen o tom, že chce Apple co nejvíce vydělat na certifikacích a kvůli tomu s přechodem na nový standard MFi využitelnost pozmění právě směrem k jediné možnosti, jak využít nový port naplno.

Jak již zaznělo výše, MFi certifikace jsou pro Apple velký byznys, jelikož si za jejich udělování nechává od výrobců příslušenství samozřejmě štědře zaplatit. Byla by však chyba si myslet, že se z jeho strany jedná „jen“ o nějaké certifikační razítko, které certifikované příslušenství od necertifikovaného odliší. MFi příslušenství totiž obsahuje speciální čip, díky kterému jej dokáží Apple produkty rozpoznat, což má právě u iPhonů 15 (Pro) vést k tomu, že se odemkne plná funkčnost portu, zatímco u necertifikovaného příslušenství tomu tak není. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že pokud máte doma zásoby USB-C kabelů či obecně USB-C příslušenství, kvůli nutnosti certifikace jej můžete v případě, že chcete iPhone 15 (Pro) využívat naplno, vyhodit.