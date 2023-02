iPhone 15 (Pro) barvy: Applu unikly všechny odstíny, ve kterých letošní iPhony dorazí!

S úniky informací okolo iPhonů 15 (Pro) se v posledních desítkách hodin roztrhl pytel. Poté, co jsme si mohli prohlédnout detailní CAD schémata iPhonů 15 Pro a 15 si totiž můžeme nyní udělat jasno i v tom, na jaké nové barevné varianty se u novinek můžeme těšit. Ty se podařily opět zjistit portálu 9to5mac, který je však nasadil bohužel jen do těla nynějších iPhonů 14 a 14 Pro. Kvůli tomu je tedy třeba brát snímky níže primárně jako ilustrační pro co nejlepší představu daných odstínů na těle telefonu. Ty totiž budou vypadat trochu jinak.

U iPhonu 15 Pro má v plánu Apple nahradit tmavě fialovou jinou tmavou barvou, konkrétně pak tmavě červenou s označením #410D0D. V nabídce Applu tedy budeme moci vybírat z černé, bílé, zlaté a právě této tmavě červené, která vypadá alespoň na renderech vskutku povedeně. Co se pak týče iPhonů 15, ty dorazí ve světle modré s označením #0DB1E2 a sytě růžové s označením #CE3B6C. Jaké barvy tyto dva odstíny nahradí sice zdroje 9to5mac neprozradily, mohlo by se nicméně jednat o světle modrou a fialovou. Vyloučit se nicméně nedá ani to, že tyto barvy doplní ty stávající, aby si měli uživatelé z čeho vybírat. Ve všech případech se tedy jedná o opravdu líbivé kabátky, které mají rozhodně potenciál zaujmout.