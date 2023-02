Jak ušetřit za předplatná aplikací a služeb

Předplatná za různé aplikace a služby jsou čím dál tím větším měsíčním výdajem, který platí většina z nás. I když se částka za jednu služub zdá zanedbatelná, pokud platíte například YouTube Premium, HBO, Netflix, Spotify a Office, což je zcela běžná kombinace, může se měsíčně takové předplatné již projevit ve vaší peněžence poměrně výrazně. Pojďme se podívat na to, jak lze co nejvíce ušetřit a redukovat výdaje spojené s předplatným aplikací a služeb na minimum.

Vždy nakupujte na webu dané služby

Jak jste si asi sami všimli, mnoho služeb už není možné platit přímo z aplikace nebo z App Store. Je to z toho důvodu, že Apple si účtuje za takové předplatné poplatek 30 %, stejně jako z ceny samotné aplikace, kterou si zakoupíte. Vývojáři to vyřešili buď tak, že předplatné, které koupíte v App Store je o oněch 30 % dražší než to, co nabízí na svém oficiálním webu, a nebo zkrátka jinou možnost než koupit předplatné přes web ani nenabízí. Pokud tedy máte předplatné, jenž platíte v rámci iOS, zkontrolujte si, kolik za něj platíte a následně se podívejte na oficiální web dané služby nebo aplikace a zjistěte, zda jej zde nenajdete levněji. Pokud ano, pak není nic snadnějšího než předplatné zrušit v rámci iOS a předplatit si jej na webu služby a poté se již jen přihlásit v iOS do dané služby.