Jak ušetřit na předplatných Apple služeb a co vše je k dispozici

Nejen v kontextu s aktuálním zdražováním jistě mnoho uživatelů přehodnocuje svá předplatná spolu s tím, kterých se vzdají a která si naopak hodlají ponechat. Služby za předplatné nabízí i společnost Apple, přičemž uživatelé mají několik možností jejich využívání. Která varianta bude zrovna pro vás nejvýhodnější?

Jednotlivé služby a jejich ceny

Tuzemští jablíčkáři mohou v současné chvíli využívat hned několik služeb od Applu – Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade a iCloud, potažmo iCloud+. Ceny jednotlivých služeb se liší, u některých je možné využívat speciální studentský tarif, u jiných zase rodinné sdílení. Jaké jsou tedy ceny předplatného jednotlivých Apple služeb a jejich variant?

Apple TV+: 199,-/měsíčně, podpora rodinného sdílení

Apple Music: 165,-/měsíčně individuální tarif, 89,-/měsíčně studentský tarif, 259,-/měsíčně rodinný tarif

Apple Arcade: 139,-/měsíčně, podpora rodinného sdílení

iCloud (iCloud+): 5GB zdarma, 50GB 25,-/měsíčně, 200GB 79,-/měsíčně, 2TB 249,-/měsíčně

Služby, které nabízí podporu rodinného sdílení, můžete sdílet s rodinou či přáteli. Do Rodinného sdílení můžete zapojit až šest členů, přičemž zapojení uživatelé nemusí nutně sdílet jednu domácnost. Mezi služby, které nabízí automatickou podporu rodinného sdílení (a nemusíte za něj tedy připlácet), patří v současné chvíli Apple Arcade, Apple TV+ a iCloud, potažmo iCloud+.

Apple One aneb jedna služba vládne všem

V případě, že se rozhodnete využívat více placených služeb od Applu, se vám s největší pravděpodobností vyplatí předplatit si výhodný balíček Apple One. Tento balíček spojuje služby Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade a iCloud+. Individuální tarif balíčku Apple One vás vyjde na 339,-/měsíčně, za rodinný tarif zaplatíte 449,-/měsíčně. Balíček Apple One si můžete do jisté míry přizpůsobit – například dokoupením úložiště v rámci služby iCloud+.