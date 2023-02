Na iPhony dorazí již brzy nový DOOM!

Fanoušci herní série DOOM dostanou na iPhony velmi zajímavou adaptaci. Herní sérii DOOM asi netřeba nikomu představovat. Staré díly naleznete k zakoupení i v App Store. Nyní ale po dlouhé době od oznámení vyjde hra Mighty DOOM, kterou vyvinula společnost Alpha Dog Games a vydá ji sama Bethesda Softworks.

Půjde o klasickou run-and-gun střílečku s jednoduchým ovládáním dělaným pro mobilní zařízení. Hra se soustředí na sbírání vylepšení, střílení nepřátel a vyhýbání se překážkám. Jak už to dnes bývá v Mighty DOOM budou mikrotransakce, které vám dopomohou k lepšímu vybavení. Hra dorazí na iPhony 21. března, přičemž už nyní se můžete registrovat na stránkách Bethesdy. Titul zatím v App Store k vidění není. Doufejme, že hra bude stát za to, neboť její vývoj trval opravdu velmi dlouho. První veřejná beta verze dorazila v Kanadě a na Novém Zélandu na Android už v dubnu 2021. Jak můžete vidět, hra má malovanou (a na poměry DOOMu možná až infantilní) grafiku. To je trnem v oku mnoha kritiků a zarytých fanoušků původních her, kteří o hře tvrdí, že šlo o vyhozené peníze. Jestli mají pravdu se tedy dozvíme už za necelý měsíc. Trailer můžete vidět pod odstavcem. Dáte titulu šanci?