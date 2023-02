Nejlepší hra loňského roku hlásí velký milník. Tvůrci z FromSoftware se totiž pochlubili, že se jim podařilo prodat přes 20 milionů kopií. Na konci června loňského roku to bylo 16.6 milionů kopií. Uvidíme, zda se vývojáři rozhodnou pro nějaký dodatečný obsah, neboť hráči o přídavky žadoní. Hráli jste Elden Ring?

Our heartfelt thanks for your support and companionship on this journey.#ELDENRING pic.twitter.com/S8eqiNk0Uv

— ELDEN RING (@ELDENRING) February 22, 2023