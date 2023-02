Apple Watch ukázaly, jak moc byl víkendový Super Bowl pro fanoušky stresující

Možná si myslíte, že Super Bowl může představovat zátěž maximálně pro kardiovaskulární systém zúčastněných hráčů. Nedávná studie s využitím Apple Watch ale dokazuje, že Super Bowl může ve skutečnosti dát zabrat i řadovým divákům.

Cílem zmíněné studie, která měla poměrně malý rozsah, bylo zjistit, jak se na srdečním tepu diváků projevuje masivní úspěch nebo naopak drtivá porážka jejich oblíbeného týmu. Sledování Super Bowlu nelze ve vší počestnosti nazývat tréninkem a nikdo rozhodně při sledování před televizí nezavřel kroužek aktivity. Studie využívající zdravotní funkce hodinek Apple Watch však ukázala, že vzestupy a pády během zápasu se dramaticky odrážejí na srdečním tepu některých fanoušků.

Fotogalerie Tepova frekvence Super Bowl EKG-FB Zaznam_EKG

Studii pořádal deník The Philadelphia Inquier, a provedl ji na vzorku osmnácti dobrovolníků. S výjimkou jednoho jediného účastníka studie ukázala, že diváci fandili doslova a do písmene srdcem, a ze záznamů srdečního tepu z Apple Watch bylo dokonce jasně patrné, kdo fandil Philadelphii Eagles a kdo Kansas City Chiefs. S tepovou frekvencí diváků – respektive jedné divačky – ale podle všeho zamávalo také vystoupení zpěvačky Rihanny v poločase zápasu. V průběhu zápasu se tepová frekvence dotyčné pohybovala mezi 60 – 100 tepy za minutu, a byla velmi proměnlivá. Teprve s nástupem Rihanny na scénu se ale vyhoupla až na 130 tepů za minutu. Nedílnou součástí Super Bowlu jsou také reklamní bloky, v souvislosti s touto částí ale nebyly v rámci studie The Philadelphia Inquirer pořízeny žádné údaje.