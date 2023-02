Podívejte se na Apple Music Super Bowl 2023 Halftime Show

Pro Apple jsou služby v posledních letech čím dál tím důležitější a právě proto se pánové a dámy z Cupertina rozhodli vytáhnout nějaký ten milion dolarů z kapsy a halftime show o letošním Super Bowl nesla název Apple Music Halftime Show. Jednalo se v podstatě o 14minutové vystoupení Rihanny, která zazářila nejen na zemi, ale i ve vzduchu na speciálních plošínách a to navzdory tomu, že je těhotná. Celá show byla skutečně velkolepá, i když ta loňská s Drem, Eminemem a 50centem byla přece jen o kousek dál. Ostatně podívejte se sami na to, co Rihanna předvedla během poločasu Super Bowlu 2023. Oficiální kanál NFL video blokuje pro vložení přímo do článků, proto se na něj můžete podívat přímo zde.