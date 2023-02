Tento komunikátor byste podle šéfa WhatsApp rozhodně neměli používat!

Svět už se dávno netočí jen kolem Messengeru. V současnosti lze totiž ke komunikaci s okolím využívat nepřeberné množství nejrůznějších komunikátorů v čele s WhatsApp, Instagramem, Viberem či třeba Telegramem. Právě poslední je však alespoň dle šéfa WhatsApp velmi rizikový a je proto lepší jej vůbec nepoužívat.

K poměrně ostrým slovám se šéf WhatsApp Will Cathcart odhodlal na Twitteru, kde ohledně tématu zveřejnil hned několik příspěvků. Telegram v nich například označuje za ruský spyware, který je naprosto netransparentní a je otázkou, zda má vůbec správně vyřešené end-to-end šifrování. To totiž sice bylo do aplikace již před nějakou dobou nasazeno, nicméně Cathcart poukazuje na to, že nebylo nezávisle ověřeno a je tedy možné, že ani zdaleka neposkytuje takovou míru ochrany jako standardní end-to-end šifrování u jiných aplikací. Tato funkce navíc není ve výchozím nastavení povolena a ve skupinových chatech pak chybí úplně, což z ní dělá ještě kontroverznější věc.

„Telegram postrádá skutečnou transparentnost, kterou přitom většina velkých technologických společností již přijala. V mnoha případech u něj není absolutně možné říci, co se uvnitř něj skutečně děje. Tedy klidně i to, zda v něm neoperují spywary či kremelská propaganda,“ napsal například v jednom z tweetů Cathcart. V dalším pak přímo napsal „Nepoužívejte Telegram!“. Nakolik budete na jeho upozornění brát zřetel už je nicméně na vás. Nelze totiž samozřejmě vyloučit, že se z jeho strany jedná jen o jakýsi konkurenční boj s cílem dostat do popředí jeho „vlastní“ komunikátor.