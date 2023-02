5 tipů a triků pro Apple Music (nejen) v iOS 16.3

Vyhledávání podle textu

Tento tip sice není novinkou v iOS 16, určitě se jej ale hodí znát. Pamatujete si jen úryvek nějaké skladby, která vás zaujala, nechce se vám používat Shazam, a chcete si ji přidat do vaší knihovny na Apple Music? Jednoduše se pokuste co možná nejpřesněji zadat text, který si pamatujete, do vyhledávacího pole v horní části displeje.