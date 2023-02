Muž skončil v cele poté, co opilý naboural do stromu a iPhone na něj zavolal policii

Dát si skleničku a sednout si do auta není nikdy dobrý nápad. Když však máte v kapse iPhone 14, je to ještě horší nápad než obvykle. To si na vlastní kůži vyzkoušel šestačtyřicetiletý opilec z Nového Zélandu, který během uplynulé noci v 1 hodinu ráno naboural svým vozem do stromu. Během nehody se naštěstí nikomu nic nestalo, ovšem iPhone 14 automaticky detekoval nehodu a protože muž v podnapilém stavu nestihl deaktivovat automatické volání, brzy se v telefonu ozval operátor místní tísňové linky 111. Tomu muž sdělil, že by se o něj policie neměla bát a neměla by řešit, co se mu stalo. Muž však ke své smůle zněl opravdu podnapile a tak dispečer poslal na místo hlídku.

Ta po příjezdu na místo, které prozradil iPhone pomocí odeslaných souřadnic na tísňovou linku, zjistila, že muž je skutečně velmi opilý. Jak moc se však nepodařilo zjistit, protože místo podrobení se testu na alkohol odmítl s policií spolupracovat a hlídku napadl. Skončil tak v policejní cele a před soud se postaví 16. února a jak se zdá, bude mít hodně co vysvětlovat. Podle dostupných informací se jedná o vůbec první případ v historii, kdy iPhone v podstatě udal svého majitele policii a ten se kvůli tomu skutečně postaví před soud. Je však jedno, jaký telefon máte v kapse, sednout si za volant po požití alkoholu je naprostý nesmysl vždy a za všech okolností.