Takto zní automatické volání iPhonu 14 (Pro) po detekci nehody záchranářům

Včera jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že si zbrusu nová funkce iPhonů 14 (Pro) ve formě automatické detekce autonehody připsala v České republice první úspěch. V sobotu večer se totiž v Praze stala dopravní nehoda, ke které přivolal pomoc právě nedávno představený iPhone 14. A díky zvukovému záznamu, který zveřejnili pražští hasiči na svém Twitteru si můžeme nyní udělat představu o tom, jak takové automatické volání z iPhonu po nehodě vlastně zní. Poslechnout si jej můžete v tweetu pod tímto odstavcem.

“Jsi v pohodě?” “…majitel tohoto iPhonu měl těžkou autonehodu a nereaguje na výzvy telefonu…” Takto jsme na lince 112 slyšeli automatické hlášení z iPhonu. https://t.co/at1m1htl31 pic.twitter.com/wcFmT4QIU5 — Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) December 11, 2022

Jak jste mohli sami slyšet, Apple použil pro nahlášení nehody jeho klasický ženský hlas automatu, který má nasazen třeba i pro VoiceOver. Záchranným složkám řekne, o co jde a následně jim nahlásí přesné souřadnice místa nehody, díky čemuž mohou vyrazit k nehodě pomoci. Poměrně zajímavé je přitom to, že hlas automatu běží jen v popředí, ale zvuk z okolí snímá telefon i nadále, díky čemuž tak mohou operátoři na lince slyšet například hlasy účastníků nehody a tak podobně. To je i případě této nahrávky, ve které lze kromě hlasu automatu slyšet i dotaz jednoho cestujícího ve voze ke druhému: „Jsi v pohodě?“. Funkce jako taková je tedy vytvořená skutečně chytře a potenciál pomáhat má rozhodně velký.

Zdroj fotografií: Twitter Hasiči Praha