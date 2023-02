Mozilla chystá nový prohlížeč pro iPhone. Už teď však ví, že ho Apple neschválí

Je tomu jen pár dní, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Google pustil do vývoje zbrusu nového internetového prohlížeče pro iOS, který není založen na WebKitu, ale na vlastním vyhledávacím enginu. Jak se však nyní ukázalo, do stejného projektu se pustila ještě minimálně Mozilla, z čehož tak lze usuzovat, že se odemčení iOS pro prohlížeče založené na jiném enginu než WebKitu kvapem blíží.

V posledních měsících jsme měli hned několikrát možnost vidět, jak se na Apple valí od zákonodárců mnoha zemí kritika ohledně jeho přístupu k softwarovým řešením třetích stran. Ty totiž na své produkty, zejména pak iPhony a iPady, pouští v dost omezené míře, tedy minimálně v porovnání s vlastními aplikacemi. Právě to ale začíná čím dál tím víc politiků považovat za nezákonné počínání a po Applu tak začínají požadovat, aby své systémy mnohem více odemkl vývojářům třetích stran a ti na ně tak mohli přinést vlastní řešení, čímž by uživatelský zážitek ze zařízení teoreticky posunuli na novou úroveň. Je sice jasné, že Apple se k ničemu takovému sám od sebe neodhodlá, jakmile však bude vše podloženo zákony, nezbude mu nic jiného než se podvolit. A jelikož je právě otevření iPhonů pro prohlížeče založené na jiných enginech než je Apple WebKit jednou z priorit mnoha politiků, není se čemu divit, že se na tento krok začínají společnosti pozvolna připravovat.

Jednou z nich je i výše zmíněná Mozilla, která začala vyvíjet novou verzi iOS prohlížeče Firefox postavenou na enginu Gecko, který by měl uživatelům poskytnout lepší vyhledávací zážitek, než který jim v současnosti nabízí Mozilla skrze WebKit. Vývojáři sice otevřeně přiznávají, že se jedná do jisté míry o vedlejší projekt, jelikož jej Apple nyní na iPhony kvůli pravidlům App Store nepustí, nicméně věří tomu, že do budoucna se tato situace změní a uživatelé si budou moci vybrat prohlížeč podle toho, jaký engine jim sedí víc. Kdy se tak stane je nicméně v tuto chvíli prakticky nemožné předpovědět.