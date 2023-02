Dynamic Island z iPhonů 14 Pro nepřehlíží jen vývojáři aplikací, ale i Apple

Když Apple v loňském roce světu představil iPhony 14 Pro (Max), zřejmě nejvíce u nich zaujal podlouhlým průstřelem v displeji označovaným jako Dynamic Island. Právě jeho odhalení se pak tehdy na Keynote poměrně intenzivně věnoval s tím, že by se mělo dle něj jednat do jisté míry o revoluci v ovládání a potažmo interagování s telefonem jako takovým. Od představení telefonu však již uteklo více než čtvrt roku a vývojáři Dynamic Island za svůj zatím tak úplně nevzali. A nutno podotknout, že když vidí, jak se k němu staví Apple, ani se jim nelze příliš divit.

Pokud jste si mysleli, že se Apple pokusí po vydání nových iPhonů jejich operační systém co možná nejvíce uzpůsobit využití Dynamic Islandu, mysleli jste bohužel špatně. Apple sice pár systémových prvků a aplikací do animací Dynamic Islandu skryl, stále je zde však celá řada věcí, které by si interakci do Dynamic Islandu zasloužily, avšak alespoň prozatím se tak nestalo. Skvělým příkladem je třeba Shazam, který Apple již relativně dávno koupil a poté integroval relativně hluboko do iOS. Přestože jeho aktivační ikonu najdete v současnosti i v ovládacím centru telefonu a lze jej spustit třeba i hlasovým pokynem pro Siri, faktem je, že si Shazam s Dynamic Islandem stále nerozumí a na displeji telefonu se zobrazuje jen jako klasická notifikace. Nezbývá tedy než doufat, že se i Apple v tomto směru polepší a vývojářům v dohledné době ukáže, že jim chce jít v tomto směru příkladem a Dynamic Islandu přizpůsobí doslova vše, co půjde a zároveň bude dávat smysl.