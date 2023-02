Apple nepřímo odhalil budoucnost Dynamic Islandu na iPhonech

Když Apple v loňském roce poprvé ukázal chytrý průstřel v displeji iPhonů s názvem Dynamic Island, který je schopen s uživatelem interagovat skrze spoustu animací v aplikacích, prakticky každému okamžitě došlo, že se díváme na prvek, který tu s námi zřejmě pěkných pár let zůstane. Bez jakékoliv nadsázky se totiž dá o Dynamic Islandu hovořit jakožto o dalším skvělém rozpoznávacím prvku, který se Applu podařil po letech opět vytvořit. A jak se nyní podle několika patentových přihlášek zdá, má s ním vskutku velké plány.

V posledních měsících prosákly hned několikrát na veřejnost informace o tom, že by Apple rád v blízké budoucnosti implementovat vše, co jde, pod displej iPhonu s tím, že ten by měl dané prvky skrývat a zajistit tak uživatelům prakticky nerušený pohled na zobrazovací plochu. Jedna z patentových přihlášek, které Apple nedávno podal, pak hovoří kromě skrytí Face ID pod displej třeba i o skrytí LiDAR skeneru, fotoaparátu, senzoru pro sledování očí uživatele, monitoring pohybu jeho rukou a tak podobně, aby zkrátka byl iPhone schopný v „selfie módu“ provádět mnohem víc věcí než je schopný nyní. A jak s tím souvisí Dynamic Island? Poměrně výrazně. Apple si totiž dle patentu uvědomuje, že implementace technologií pod displej si vyžádá spoustu prostoru pod ním, takže je prakticky vyloučeno, že by se mu podařilo shromáždit vše na jedno místo, nad kterým by „svítil“ Dynamic Island s „průzory“ skrz displej. Namísto toho by rád vytvořil displej tak, aby se dynamicky „zprůhledňoval“ na místech, kde by to zrovna bylo kvůli senzorům potřeba s tím, že jak by se měnily zprůhledněné plochy, tak by se chytře přizpůsoboval i Dynamic Island.

Jinými slovy, Dynamic Island by alespoň podle patentové přihlášky Applu putoval po displeji daleko víc než je tomu nyní, byť je třeba jedním dechem dodat, že by velmi pravděpodobně operoval stále jen v horní části displeje. Namísto stálého „nudlovitého“ tvaru by se nicméně zřejmě různě otáčel a všelijak měnil, aby byl schopen jednak skrýt zprůhledněnou část displeje, ale zároveň aby mohl poskytnout svůj digitální zobrazovací prostor pro aplikace, které by zrovna s daným senzorem aktivním pod displejem kooperovaly. Jak rychle je podobná věc zrealizovatelná si ale odhadnout netroufáme, jelikož je možné, že zatím neví ani samotný Apple.