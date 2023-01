Dynamic Island letos dostanou všechny nové iPhony 15

Když Apple v loňském roce světu poprvé ukázal iPhony 14 Pro s podlouhlým otvorem v displeji označovaným jako Dynamic Island, setkal se s rozporuplnými reakcemi. Zatímco někteří jablíčkáři si tuto zajímavou vychytávku okamžitě zamilovali, jiní jí nemohou doteď přijít na jméno a jsou například schopni si kvůli tomuto „negativu“ raději koupit základní iPhone 14 s klasický výřezem. Druhou skupinu uživatelů nicméně letos Apple do jisté míry zařízne. Podle zdrojů Marka Gurmana z Bloombergu, které pravděpodobně pochází přímo z Applu, je totiž plán jasný – konkrétně dostat Dynamic Island na všechny iPhony 15, tedy i ty základní.

Že má Apple v úmyslu do budoucna Dynamic Island rozšířit z řady Pro i na základní iPhony bylo prakticky jasné už od loňska, kdy jej Apple poprvé představil. To proto, že valnou většinu novinek řady Pro (nesouvisí-li s fotoaparátem) dříve či později na základní iPhony zpravidla nasadí. U Dynamic Island je navíc rozšíření potřeba i kvůli tomu, aby se stal tento prvek pro vývojáře atraktivnější skrz větší uživatelskou základnu a tedy i podporovanější. V současnosti s ním totiž dokáže pracovat jen hrstka aplikací a to právě kvůli tomu, že majitelů iPhonů 14 Pro je zatím velmi málo.

Co se týče dalších informací, se kterými Gurman před pár hodinami v souvislosti s iPhony 15 (Pro) přišel, nejedná se o žádné novinky, nýbrž jen o rekapitulace toho, co už víme z dřívějška. Řeč je například o nasazení titanového rámu s haptickými tlačítky ve stylu Home Buttonu u iPhonů 15 Pro nebo třeba o výměně Lightningu za USB-C u všech modelů. Již poněkolikáté byly rovněž potvrzeny úhlopříčky chystaných modelů, které budou stejné jako tomu bylo loni. Dočkáme se tedy 6,1“ iPhonu 15, 6,7“ iPhonu 15 Plus, 6,1“ iPhonu 15 Pro a 6,7“ iPhonu 15 Pro Max či Ultra, pokud se jej Apple rozhodne přejmenovat. Co dalšího iPhony nabídnou nicméně ukáží až další úniky.