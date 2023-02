Apple si může oddychnout, další pokutu za zpomalování iPhonů platit zatím nebude

Sledujete-li Apple delší dobu, jistě si vzpomenete na obrovskou aféru z roku 2017 a 2018 okolo zpomalování starších iPhonů. Apple totiž tehdy do operačního systému iOS v tichosti nasadil nový mechanismus pro správu napájení, který měl za cíl zabránit neočekávanému vypnutí telefonu. K tomu mohlo (a stále může) dojít v případě, že je jeho baterie již částečně degradovaná (konkrétně je její kapacita pod 80 %) a není tedy schopná dodávat zejména při vyšším vytížení procesoru dostatek energie telefonu, který tak kvůli tomu „vypne“. Právě správa napájení však měla těmto vypnutím učinit přítrž a to na úkor rychlosti a výkonu, který uměle „přiškrcovala“. Na tom by zřejmě nebylo nic až tak špatného, kdyby ovšem Apple ohledně celé záležitosti netajnůstkařil a vše se tak uživatelé nedozvěděli až díky vlastním testů.

Prakticky ihned poté, co vyplulo zpomalování iPhonů na povrch, se začal Apple intenzivně omlouvat a své uživatele chlácholit například výraznou slevou na výměnu baterií v autorizovaném servise či nasazením přepínače, který umožnil deaktivovat „přiškrcování“ baterie. Díky tomuto incidentu navíc na iPhony dorazil ukazatel stavu baterie, díky čemuž si tak můžeme udělat velmi jednoduše obrázek o jejím opotřebení. To však mnoha uživatelům ani za mák nestačilo a na Apple se proto začaly valit hromadné žaloby, ve kterých ve velkém prohrával miliony dolarů. Do žalob se totiž zapojovaly i desítky tisíc postižených s cílem dostat z Applu za jeho tajnůstkářství peníze. Jak se však nyní zdá, konečně se kalifornskému gigantovi blýská na lepší časy. Relativně nedávno totiž vypukl v Jižní Koreji další ze soudů ohledně zpomalování iPhonů, který však k překvapení všech dopadl ve prospěch Applu. Kdyby se tak přitom nestalo, musel by Apple zaplatit na odškodných dalších 1,64 milionu dolarů, což by zcela určitě nerad. Je tedy možné, že nyní konečně vidíme konec této dlouholeté války, která přitom nikdy nemusela vzniknout.