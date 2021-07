Nepoučitelný Apple? Podle Španělů opět tajně zpomaluje iPhony a to i ty nejnovější

Aféru se zpomalováním starších iPhonů z předešlých let má v živé paměti snad každý, kdo alespoň trochu sleduje technologický svět. Přestože se naplno rozhořela už v roce 2018 a to kvůli přidání tajného softwarového nástroje pro přiškrcení výkonu iPhonu s degradovanou baterií, soudní tahanice Apple sužují do dnešních dnů. Tímto krokem, za který se mimochodem několikrát později i omluvil, totiž proti sobě poštval obrovské množství nejen uživatelů, ale i zemí a nejrůznějších organizací, které po něm požadovaly a i stále požadují odškodné. S ohledem na všechny tyto trable by si tak člověk řekl, že se kalifornský gigant v tomto směru navždy poučený. To však podle španělské organizace na ochranu spotřebitele není tak úplně pravda.

Španělská organizace na ochranu spotřebitele nařkla v uplynulých dnech Apple, že se opět pustil do tajného zpomalování iPhonů a to konkrétně těch nejnovějších – tedy 8, XS, 11 a 12 (a samozřejmě řad Pro, Max a mini). Ke zpomalení telefonů pak má docházet po instalaci softwarových updatů iOS 14.5, iOS 14.5.1 a iOS 14.6, které však v sobě žádné zmínky o nástrojích, které by mohly potenciálně výkon telefonů snížit a tím je tedy zpomalit nemají. Jak na svou teorii organizace přišla nicméně známo není, protože podle dostupných informací nepředložila ani žádný relevantní výkonnostní test, který by její teorii dokázal. Právě výkonnostní testy byly přitom před lety prvním impulzem k tomu, aby se začalo zpomalování starších iPhonů řešit – byly totiž nevyvratitelné.

V tuto chvíli by měl mít Apple od spotřebitelské organizace na stole zatím “jen” dopis s výzvou k dialogu, jehož cílem by mělo být nalezení vhodného způsobu kompenzace zpomalováním poškozených uživatelů ve Španělsku, což jsou de facto všichni majitelé výše uvedených modelů. Pokud by pak Apple k dialogu nepřistoupil, což se pravděpodobně stane, pokud bude cítit právo na své straně, zřejmě jej čekají ve Španělsku soudní tahanice, ve kterých bude dokazovat, že k žádnému dalšímu zpomalení telefonů nepřistoupil. Jak už to však u podobných tahanic bývá, jedná se o běh na extrémně dlouhou trať,