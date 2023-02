Apple ruší pozici, která proslavila legendárního Jonyho Iva

Když někdo vysloví jméno Jony Ive, snad každému fanouškovi Applu vyskočí „na první dobrou“ to, že se jedná o suverénně nejslavnějšího šéfdesignéra této společnosti, který se velkou měrou podepsal nad tím, jak vypadají mnohé Apple produkty. Právě post šéfdesignéra Applu byl a ostatně i stále je vnímán jako jeden z nejzodpovědnějších a logicky i nejklíčovějších postů ve společnosti, jelikož design je pro Apple dlouhodobě klíčový. O to více zarážející je proto čerstvá zpráva Marka Gurmana z Bloombergu, dle kterého nyní Apple post šéfdesignéra společnosti zrušil.

V posledních letech měl Apple s obsazením pozice šéfdesignéra velké problémy, jelikož na tomto kresle nebyl schopný nikoho dlouhodobě udržet. Když pak relativně nedávno oznámila odchod Evans Hankley, rozhodl se Applu svěřit vedení designérského týmu Jeffu Williamsovi, který zastává ve společnosti pozici provozního šéfa. A tato věc se zřejmě natolik osvědčila, že se nyní Apple rozhodl, že šéfdesignéra obsazovat zkrátka nebude a naopak dá větší zodpovědnost „řadovým“ designérům. Poměrně zajímavé je však to, že minimálně část jejich týmu by ráda přeci jen nějakou vedoucí personu měla a proti rozhodnutí Applu protestují. Je nicméně pravděpodobné, že tyto protesty budou k ničemu. Nám pak nezbývá než doufat, že se nynější rošáda v Applu do budoucna na vzhledu jeho produktů nepodepíše.