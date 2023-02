Tento parádní zlepšovák udělá z Magic Mouse dokonale ergonomickou myš

Jestli je Apple za něco ohledně svých periferií pro Macy dlouhodobě kritizován, pak je to bezesporu pojetí myši Magic Mouse. Ta je sice designovým skvostem s perfektním zpracováním, avšak práce s ní není mnoha uživatelům právě kvůli důrazu na design na úkor ergonomie příjemná. Tato „placka“ totiž zkrátka nesedí úplně dokonale v ruce, což způsobuje mnoha uživatelům po delším používání bolesti a tak podobně. Díky technologickému pokroku dnešní doby se však naštěstí již začínají objevovat vychytávky, které z Magic Mouse ergonomický zázrak typu Logitech MX Master 3S takřka udělá.

Zejména čínské sociální sítě začaly v posledních dnech zaplavovat fotky adaptérů nebo chcete-li nástavců pro Magic Mouse, které jsou evidentně vytištěné na 3D tiskárnách a které dodají Magic Mouse konečně tvar padnoucí do ruky. Myšku od Applu stačí do nástavce ze shora vložit a následně už jí lze používat naprosto standardní cestou – tedy třeba i s podporou gest a tak podobně. Poměrně zajímavé je pak to, že Číňané mysleli i na majitele prvních generací Magic Mouse, které se nenabijí přes Lightning, ale fungují na tužkové baterie. Nástavce totiž mají ve spodní části otvor, díky kterému se dají tužkové baterie pohodlně vyměnit. Pro nabití myšky Lightningem však paradoxně otvor k dispozici není a tudíž je tak třeba myš z nástavce vytáhnout. Nicméně vzhledem k tomu, že je do něj Magic Mouse skutečně jen položena se nejedná o nic složitého. Bohužel, v době psaní článku jsme na internetu nenarazili na potřebné soubory pro 3D tisk. Pokud však budeme ve hledání úspěšní, vše vám předáme.